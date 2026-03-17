Samsung dừng sản xuất Galaxy Z TriFold: Kết thúc sứ mệnh phô diễn công nghệ gập ba Samsung chuẩn bị đợt mở bán Galaxy Z TriFold cuối cùng tại Hàn Quốc trước khi chính thức đóng dây chuyền sản xuất mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của hãng.

Samsung sẽ chính thức ngừng sản xuất dòng điện thoại gập ba Galaxy Z TriFold sau đợt mở bán cuối cùng tại thị trường Hàn Quốc trong tuần này. Đây là bước đi đánh dấu sự khép lại của một dự án mang tính thử nghiệm công nghệ cao, vốn chỉ được phân phối với số lượng cực kỳ hạn chế kể từ khi ra mắt vào cuối năm ngoái.

Kế hoạch xả kho và dừng dây chuyền sản xuất

Theo các nguồn tin từ thị trường Hàn Quốc, Samsung chuẩn bị thực hiện đợt xuất kho bổ sung cuối cùng cho mẫu Galaxy Z TriFold tại quê nhà. Sau khi lượng hàng này được bán hết, hãng sẽ chính thức ngừng kinh doanh dòng sản phẩm này tại nội địa. Kịch bản tương tự dự kiến cũng sẽ diễn ra tại các thị trường quốc tế như Mỹ, nơi hãng sẽ tiến hành xả hàng tồn kho cho đến khi sạch máy.

Việc dừng dây chuyền sản xuất Galaxy Z TriFold không gây quá nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn. Ngay từ thời điểm ra mắt, thiết bị này đã rơi vào tình trạng khan hàng liên tục do quy trình chế tác phức tạp và giá thành đắt đỏ, khiến nó không thể trở thành một sản phẩm dành cho đại chúng.

Chiến lược phô diễn sức mạnh công nghệ

Động thái của Samsung được đánh giá mang đậm tính chiến lược hơn là một thất bại về thương mại. Galaxy Z TriFold đóng vai trò như một bản thử nghiệm thương mại hóa, giúp tập đoàn công nghệ Hàn Quốc khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên thiết bị màn hình gập trước các đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Samsung cũng xác nhận hiện không phát triển phiên bản kế nhiệm cho dòng máy này. Một khi mục tiêu khẳng định năng lực kỹ thuật đã hoàn thành, việc duy trì một dây chuyền sản xuất tốn kém cho một sản phẩm quá kén người dùng là điều không cần thiết về mặt kinh doanh. Tuy nhiên, sự tồn tại của TriFold đã chứng minh Samsung hoàn toàn đủ khả năng thương mại hóa các cấu trúc gập phức tạp hơn trong tương lai.

Lựa chọn thay thế thực tế với Galaxy Z Fold7

Trong khi Galaxy Z TriFold dần rút lui khỏi thị trường, người dùng vẫn có thể tiếp cận công nghệ màn hình gập thông qua dòng sản phẩm chủ lực Galaxy Z Fold7. Đây là mẫu máy được tối ưu tốt hơn về cả hiệu suất lẫn độ bền cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên Samsung Galaxy Z Fold7 Màn hình chính 8 inch, công nghệ mDNIe tối ưu pin Camera 200 MP, hỗ trợ ProVisual Engine Vi xử lý Snapdragon thế hệ mới, hỗ trợ Ray Tracing Dung lượng pin 4400 mAh Bộ nhớ 12GB RAM / 256GB ROM

Galaxy Z Fold7 hiện đang là giải pháp thay thế hàng đầu cho những ai tìm kiếm trải nghiệm màn hình lớn nhưng vẫn đảm bảo tính di động và hỗ trợ phần mềm lâu dài từ Samsung, đặc biệt là các tính năng AI cá nhân hóa được tích hợp sâu vào hệ thống.