Samsung Exynos 2600: Đột phá công nghệ 2nm và hệ thống đồ họa AI ENSS trên Galaxy S26 Vi xử lý Exynos 2600 đánh dấu bước tiến mới của Samsung với tiến trình 2nm GAA và công nghệ ENSS, giúp tăng hiệu năng đồ họa 15% đồng thời dẫn đầu thế giới về khả năng dò tia.

Samsung đã chính thức đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua bán dẫn khi trang bị vi xử lý Exynos 2600 cho bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus. Đây là mẫu chip di động đầu tiên tích hợp thành công hệ thống tối ưu hóa đồ họa dựa trên trí tuệ nhân tạo mang tên ENSS (Exynos Neural Super Sampling), được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất thế giới.

Hệ thống ENSS: Bước tiến xử lý đồ họa bằng trí tuệ nhân tạo

Công nghệ ENSS bao gồm hai thành phần cốt lõi hoạt động song song nhằm nâng cao trải nghiệm thị giác mà không gây quá tải cho hệ thống phần cứng. Đầu tiên là tính năng siêu lấy mẫu (NSS), sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động nâng cấp hình ảnh từ độ phân giải thấp lên mức sắc nét hơn. Thành phần thứ hai là công nghệ tạo khung hình thần kinh (NFG), giúp dự đoán và chèn thêm các khung hình ảo vào giữa dải chuyển động gốc.

Việc kết hợp NSS và NFG giúp cắt giảm đáng kể khối lượng công việc cho đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Thay vì phải dựng mọi khung hình một cách thủ công, thuật toán AI sẽ đảm nhận phần lớn tác vụ tính toán, từ đó duy trì chất lượng hình ảnh xuất sắc trong khi vẫn đảm bảo tính ổn định và tiết kiệm điện năng cho thiết bị.

Hiệu năng thực tế và vị thế dẫn đầu về kỹ thuật dò tia

Hiệu quả của vi xử lý mới được minh chứng rõ nét qua các bài kiểm tra hiệu năng chuyên sâu. Trong thử nghiệm đồ họa Steel Nomad Lite, Exynos 2600 đạt điểm số cao hơn khoảng 15% so với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc. Đáng chú ý, vi xử lý này đã vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu trên nền tảng đánh giá uy tín Basemark Power Board về khả năng xử lý dò tia (Ray Tracing).

Công nghệ dò tia có nhiệm vụ mô phỏng chính xác cách ánh sáng phản xạ, uốn cong và xuyên qua các vật thể - vốn là tác vụ cực kỳ nặng nề trên di động. Để gánh vác khối lượng công việc này, Samsung đã sử dụng tiến trình 2nm kết hợp cùng cấu trúc Gate-All-Around (GAA) từ Samsung Foundry. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm khẳng định lại vị thế của dòng chip "cây nhà lá vườn" trước các đối thủ lớn.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus

Bên cạnh vi xử lý đột phá, bộ đôi flagship mới của Samsung còn sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, tối ưu cho cả làm việc và giải trí:

Đặc điểm Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Bộ nhớ RAM 12GB 12GB Màn hình 6.3 inch, 2600 nits 6.7 inch QHD+, 2600 nits Tần số quét 120Hz 120Hz Dung lượng pin 4300 mAh 4900 mAh Công suất sạc 25W 45W Camera chính 50MP 50MP

Sự ra đời của Exynos 2600 cùng hệ thống ENSS là lời giải cho những hoài nghi về năng lực tối ưu phần cứng của Samsung. Với việc làm chủ tiến trình 2nm GAA, hãng không chỉ mang lại hiệu suất chơi game mượt mà mà còn chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn với thế hệ Exynos 2700 dự kiến trong tương lai.