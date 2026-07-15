Samsung Flex Titanium: Công nghệ giúp Galaxy Z Fold 8 xóa bỏ nếp nhăn màn hình Samsung Display vừa giới thiệu cấu trúc Flex Titanium mới, sử dụng màng hợp kim và tấm nền titan nhằm khắc phục triệt để tình trạng nếp nhăn và tăng cường độ bền cho dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt.

Nếp nhăn tại vị trí gập luôn là điểm yếu cố hữu của các dòng smartphone màn hình gập kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Để giải quyết vấn đề này, Samsung Display đã công bố một giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá mang tên Flex Titanium. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm người dùng trên thế hệ Galaxy Z Fold 8 dự kiến ra mắt trong tháng này.

Màn hình trong của Samsung Z Fold7

Cấu trúc Flex Titanium: Sự kết hợp giữa màng hợp kim và tấm nền titan

Khác với các thế hệ trước chủ yếu dựa vào cơ chế bản lề và các lớp vật liệu đệm mềm dưới tấm nền OLED, Flex Titanium đánh dấu một sự chuyển dịch chiến lược sang gia cố cấu trúc bằng kim loại bền bỉ. Cấu trúc mới này bao gồm hai thành phần chính:

Màng hợp kim titan (Titanium-alloy film): Một lớp màng siêu mỏng nằm ngay dưới bảng điều khiển OLED, giúp duy trì độ phẳng và giảm thiểu sự biến dạng của các lớp phim linh hoạt khi gập mở liên tục.

Một lớp màng siêu mỏng nằm ngay dưới bảng điều khiển OLED, giúp duy trì độ phẳng và giảm thiểu sự biến dạng của các lớp phim linh hoạt khi gập mở liên tục. Tấm nền titan (Titanium plate): Một tấm kim loại cứng cáp hỗ trợ toàn bộ mô-đun hiển thị từ bên dưới, cung cấp sự ổn định về mặt cơ học và tăng cường khả năng chịu lực.

Cấu trúc Flex Titanium của Samsung bổ sung màng hợp kim titan và tấm titan bên dưới bảng điều khiển OLED và kính siêu mỏng.

Giải quyết bài toán nếp nhăn và độ bền thực tế

Nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn là do các lớp phim linh hoạt bên dưới tấm nền OLED bị biến dạng sau nhiều chu kỳ gập. Bằng cách sử dụng titan – vật liệu nổi tiếng với tỷ lệ độ bền trên trọng lượng vượt trội – Samsung không chỉ giúp màn hình phẳng hơn mà còn tăng cường độ bền tổng thể cho thiết bị. Đây là bước đi quan trọng giúp Samsung cạnh tranh với các đối thủ vốn đang chạy đua về độ mỏng và khả năng giấu nếp gấp.

Thông số giá bán rò rỉ của dòng Galaxy Z Fold 8

Bên cạnh cải tiến về công nghệ, các thông tin về mức giá của dòng sản phẩm mới cũng đã bắt đầu lộ diện. Đáng chú ý, phiên bản Ultra có thể là chiếc điện thoại gập đầu tiên của Samsung vượt ngưỡng 2.000 USD.

Khu vực Galaxy Z Fold 8 (256GB) Galaxy Z Fold 8 Ultra (256GB) Mỹ (USD) 1.899 2.099 Châu Âu (EUR) 1.999 2.199 Úc (AUD) 2.699 2.999

Lưu ý: Các mức giá trên dựa theo thông tin rò rỉ và chưa được xác nhận chính thức. Samsung hiện vẫn đang xem xét biểu giá cuối cùng trước khi công bố.

Kỳ vọng tại sự kiện Galaxy Unpacked

Sự xuất hiện của Flex Titanium cho thấy Samsung đang tập trung vào việc hoàn thiện những khiếm khuyết cốt lõi của dòng điện thoại gập thay vì chỉ chạy đua về thông số phần cứng. Nếu công nghệ này chứng minh được hiệu quả trong các chu kỳ gập thực tế, đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh cực lớn cho gã khổng lồ Hàn Quốc.

Mọi chi tiết cụ thể hơn về cấu trúc màn hình mới và các tính năng đi kèm sẽ được Samsung chia sẻ chính thức tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tới đây tại London.