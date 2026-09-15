Samsung Galaxy A08 chính thức ra mắt: Điểm nhấn pin 6.000 mAh và 6 năm cập nhật phần mềm Mẫu smartphone phổ thông Samsung Galaxy A08 nổi bật với viên pin 6.000 mAh, khả năng kháng bụi nước IP64 cùng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm tới 6 năm.

Samsung vừa âm thầm niêm yết mẫu điện thoại thông minh giá rẻ mới mang tên Galaxy A08 trên hệ thống trang web tại một số thị trường châu Âu và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Không qua sự kiện ra mắt rầm rộ, thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc phổ thông bằng thời lượng pin vượt trội cùng chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Galaxy A08 lặng lẽ ra mắt

Nâng cấp dung lượng pin 6.000 mAh và không gian hiển thị

So sánh trực tiếp với thế hệ tiền nhiệm Galaxy A07, điểm cải tiến đáng kể nhất trên Galaxy A08 nằm ở viên pin dung lượng 6.000 mAh. Mức tăng thêm 1.000 mAh này cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, đáp ứng liền mạch nhu cầu làm việc, liên lạc và giải trí đa phương tiện trong thời gian dài mà không lo gián đoạn.

Điện thoại sở hữu pin dung lượng khá lớn

Về khả năng hiển thị, Galaxy A08 được trang bị màn hình kích thước 6.7 inch sử dụng tấm nền PLS LCD. Màn hình sở hữu độ phân giải 720x1600 pixel, mang lại không gian thao tác rộng rãi và góc nhìn đủ rõ ràng cho các tác vụ thường nhật.

Ở mặt sau, hệ thống camera kép bao gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8 cho khả năng thu sáng tốt, đi kèm cảm biến phụ 2MP phục vụ tính năng chụp ảnh chân dung xóa phông. Phía trước máy là camera selfie 8MP phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản.

Hiệu năng phần cứng và chính sách cập nhật dài hạn

Cung cấp sức mạnh xử lý cho Galaxy A08 là con chip 8 nhân có tốc độ xung nhịp 2.2GHz. Thiết bị tích hợp thanh RAM 4GB chuẩn LPDDR5X kết hợp cùng bộ nhớ trong 128GB, đồng thời hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Galaxy A08 có hiệu năng khá tốt

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm trong tầm giá chính là nền tảng phần mềm. Galaxy A08 được cài sẵn hệ điều hành Android 17 với giao diện One UI 9. Đáng chú ý, Samsung cam kết cung cấp tới 6 bản nâng cấp hệ điều hành lớn cùng 6 năm vá lỗi bảo mật liên tục. Đây là chính sách hỗ trợ vòng đời sản phẩm hiếm thấy ở phân khúc giá rẻ.

Ngoài ra, máy còn đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước chuẩn IP64, tích hợp cảm biến vân tay bảo mật, cổng âm thanh 3.5mm truyền thống và hỗ trợ 2 SIM tiện lợi.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật Galaxy A08 và Galaxy A07

Thông số Galaxy A08 Galaxy A07 Dung lượng pin 6.000 mAh 5.000 mAh Hệ điều hành Android 17 (One UI 9) Hỗ trợ 6 năm cập nhật Chính sách phần mềm 6 bản OS lớn, 6 năm bảo mật 6 năm cập nhật Màn hình 6.7 inch PLS LCD (720x1600) 6.7 inch IPS LCD (HD+, 90Hz) Camera chính 50MP (f/1.8) + 2MP 50MP Chuẩn kháng bụi nước IP64 IP54 Bộ nhớ / RAM 4GB LPDDR5X / 128GB 6GB / 128GB

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Tại thị trường UAE, Samsung Galaxy A08 được niêm yết với mức giá 170 USD (khoảng 4,42 triệu đồng). Máy mang đến 3 tùy chọn màu sắc gồm bạc, xanh lá cây và xanh đậm, trở thành phương án đáng chú ý cho nhóm người dùng tìm kiếm một thiết bị bền bỉ và có vòng đời sử dụng lâu năm.