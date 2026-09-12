Samsung Galaxy A08 lộ diện: Đánh giá chi tiết cấu hình Helio G99 và pin khủng 6000 mAh Samsung Galaxy A08 vừa mở bán tại UAE với pin 6000 mAh, chip Helio G99, màn hình 90Hz mượt mà và cụm camera 50MP cùng mức giá hấp dẫn khoảng 4.65 triệu đồng.

Samsung Galaxy A08 đã bất ngờ xuất hiện và chính thức mở bán trên nền tảng của một nhà bán lẻ trực tuyến tại UAE, đánh dấu bước bổ sung đáng chú ý của thương hiệu Hàn Quốc trong phân khúc phổ thông. Với mức giá niêm yết 659 AED (tương đương khoảng 4.65 triệu đồng), mẫu smartphone này gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn 6000 mAh, vi xử lý ổn định cùng các trang bị thiết thực phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Galaxy A08 xuất hiện trên nhà bán lẻ

Hiệu năng cân bằng từ vi xử lý MediaTek Helio G99

Về sức mạnh phần cứng, Samsung Galaxy A08 được trang bị con chip MediaTek Helio G99 gồm 8 nhân xử lý với tốc độ xung nhịp đạt 2.2GHz. Trong phân khúc giá rẻ, Helio G99 được đánh giá là nền tảng đáng tin cậy, cung cấp hiệu năng mượt mà và ổn định cho hầu hết các tác vụ cơ bản như lướt web, xem video trực tuyến và chơi các tựa game nhẹ nhàng.

Thiết bị cung cấp phiên bản tiêu chuẩn với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, có hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ ngoài. Đối với người dùng có nhu cầu xử lý đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu lớn hơn, hãng cũng cung cấp thêm tùy chọn phiên bản RAM 6GB đi kèm bộ nhớ trong 128GB.

Điện thoại Samsung có thiết kế hiện đại

Màn hình 6.7 inch 90Hz mượt mà cùng thiết kế mỏng nhẹ

Mặt trước của máy là màn hình kích thước 6.7 inch sử dụng tấm nền PLS LCD, hỗ trợ tần số quét 90Hz giúp các thao tác cuộn trang và hiệu ứng chuyển cảnh phản hồi nhanh nhạy. Dù vậy, độ phân giải chỉ dừng ở mức HD+ (720 x 1600 pixel), một thông số tiêu chuẩn vừa đủ đối với các dòng máy giá rẻ nhằm tối ưu hóa thời lượng pin.

Mặc dù tích hợp viên pin lớn, thân máy vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 8mm. Thiết bị mang đến ba tùy chọn màu sắc hiện đại gồm Xanh dương đậm, Bạc và Xanh lá cây. Đặc biệt, Galaxy A08 còn được trang bị chuẩn kháng bụi và nước bắn IP64, mang lại sự an tâm cao hơn khi sử dụng dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc mưa nhỏ nhẹ.

Galaxy A08 sở hữu viên pin 6000 mAh

Thời lượng pin 6000 mAh vượt trội và hệ thống camera 50MP

Nâng cấp đáng giá nhất trên Galaxy A08 nằm ở viên pin dung lượng 6000 mAh, tăng thêm 20% dung tích so với mức 5000 mAh của mẫu tiền nhiệm Galaxy A07. Nguồn năng lượng dồi dào này kết hợp với công nghệ sạc nhanh 25W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy pin, đáp ứng trọn vẹn cường độ sử dụng liên tục trong ngày dài.

Về khả năng chụp ảnh, thiết bị sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính đạt độ phân giải 50MP sắc nét, đi kèm cảm biến đo chiều sâu 2MP hỗ trợ tính năng chụp ảnh chân dung xóa phông. Ở phía trước, camera selfie 8MP được đặt trong phần notch màn hình, phục vụ hiệu quả cho các cuộc gọi video và chụp ảnh tự chụp cá nhân.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Samsung Galaxy A08