Samsung Galaxy A18 4G ra mắt với chip Exynos 1610 cùng chính sách hỗ trợ cập nhật 6 năm Mẫu điện thoại Galaxy A18 4G vừa được Samsung ra mắt sở hữu vi xử lý Exynos 1610 hoàn toàn mới, chuẩn kháng bụi nước IP64 và thời gian hỗ trợ phần mềm tới năm 2032.

Samsung vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh Galaxy A18 4G tại thị trường châu Âu mà không có sự kiện công bố rầm rộ. Là phiên bản kế nhiệm cho thế hệ Galaxy A17 4G, thiết bị này nhận được các tinh chỉnh về khả năng kháng nước, trang bị vi xử lý hoàn toàn mới cùng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn.

Galaxy A18 4G ra mắt

Vi xử lý Exynos 1610 mới và cải tiến tiêu chuẩn bảo vệ IP64

Điểm thay đổi đáng kể nhất trên Galaxy A18 4G nằm ở nền tảng phần cứng bên trong. Samsung đã thay thế dòng chip MediaTek Helio G99 quen thuộc ở thế hệ tiền nhiệm bằng con chip Exynos 1610. Đây là dòng vi xử lý mới xuất hiện trên thị trường, hiện chưa có nhiều dữ liệu đo kiểm độc lập về mức tiêu thụ năng lượng cũng như xung nhịp xử lý đồ họa chuyên sâu.

Bên cạnh vi xử lý, Samsung cũng nâng cấp chuẩn bảo vệ của máy lên IP64, mang lại khả năng ngăn chặn hạt bụi xâm nhập vượt trội hơn so với chuẩn IP54 trước đây. Về mặt ngoại hình, thân máy dày 7.7mm và có trọng lượng 196g, tăng nhẹ về độ đầm tay so với phiên bản tiền nhiệm dù vẫn giữ nguyên mức dung lượng pin.

Smartphone tầm trung mới của Samsung dùng chip Exynos 1610

Màn hình Super AMOLED 90Hz và cụm 3 camera sau

Không gian hiển thị của Galaxy A18 4G tiếp tục sử dụng tấm nền Super AMOLED kích thước 6.7 inch với độ phân giải Full HD+ (1080 x 2340 pixel). Màn hình hỗ trợ tần số quét 90Hz, duy trì độ mượt mà cần thiết khi cuộn trang hoặc thao tác điều hướng giao diện.

Thiết bị vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế notch dạng giọt nước truyền thống để chứa camera trước 13MP. Ở mặt lưng, cụm camera bao gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8 không tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS), kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng 5MP và cảm biến chụp cận cảnh 2MP. Nền tảng vi xử lý Exynos 1610 giới hạn khả năng ghi hình của cụm camera này ở độ phân giải Full HD 1080p với tốc độ 30 khung hình trên giây.

Điện thoại vẫn dùng thiết kế notch

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Galaxy A18 4G

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.7 inch Super AMOLED, Full HD+ (1080 x 2340), 90Hz Vi xử lý Samsung Exynos 1610 Bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB Camera sau 50MP (chính, f/1.8) + 5MP (siêu rộng) + 2MP (macro) Camera trước 13MP Dung lượng pin 5.000 mAh, sạc nhanh 25W Độ bền Kháng bụi và nước chuẩn IP64 Hệ điều hành Android 17, One UI 9 Hỗ trợ phần mềm Cập nhật hệ điều hành và bảo mật đến tháng 10/2032

Hệ thống camera của Galaxy A18 4G

Chính sách cập nhật phần mềm đến năm 2032 và giá bán

Galaxy A18 4G được xuất xưởng cùng hệ điều hành Android 17 chạy giao diện One UI 9. Samsung công bố chính sách hỗ trợ phần mềm kéo dài 6 năm, cam kết phát hành các bản cập nhật định kỳ cũng như các bản vá bảo mật cho đến tháng 10 năm 2032. Đây là thời gian duy trì vòng đời phần mềm hiếm thấy đối với các dòng thiết bị phổ thông dùng mạng 4G.

Nguồn năng lượng của máy đến từ thỏi pin 5.000 mAh có tuổi thọ danh định đạt 1.200 chu kỳ sạc. Công nghệ sạc nhanh 25W cho phép nạp 50% dung lượng pin trong khoảng thời gian 30 phút. Tại thị trường Pháp, mẫu máy này được niêm yết ở mức 280 EUR (quy đổi tương đương khoảng 8.39 triệu đồng) cho phiên bản cấu hình gồm RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ 128GB.