Samsung Galaxy A18 và Galaxy A08 ra mắt tại Việt Nam: Tích hợp AI cùng cam kết 6 năm cập nhật Bộ đôi Samsung Galaxy A18 và Galaxy A08 ra mắt với màn hình 90Hz, vi xử lý Helio G99+, tính năng tìm kiếm AI cùng cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành tới sáu năm.

Công ty Điện tử Samsung vừa chính thức giới thiệu bộ đôi điện thoại thông minh Galaxy A18 và Galaxy A08 tại thị trường Việt Nam. Hai thiết bị này được định vị ở phân khúc phổ thông nhưng gây chú ý khi sở hữu các tính năng trí tuệ nhân tạo hiện đại, phần cứng tối ưu cùng chính sách hỗ trợ phần mềm kéo dài tới sáu năm.

Cấu hình Galaxy A18: Màn hình Super AMOLED và hiệu năng đa nhiệm

Samsung Galaxy A18 hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu giải trí và xử lý tác vụ mượt mà. Máy được trang bị màn hình 6,7 inch FHD+ Super AMOLED với tần số quét 90 Hz, mang lại chất lượng hiển thị rực rỡ, độ tương phản cao và phản hồi cảm ứng nhạy bén khi lướt web hoặc theo dõi các nội dung video trực tuyến.

Về sức mạnh phần cứng, Galaxy A18 sử dụng vi xử lý Helio G99+ kết hợp cùng chuẩn bộ nhớ LPDDR5 cải tiến. Cấu hình này giúp tăng cường băng thông truyền tải dữ liệu, tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và hỗ trợ xử lý mượt mà các tác vụ trí tuệ nhân tạo. Thiết bị cũng tích hợp tính năng RAM Plus để chuyển đổi bộ nhớ lưu trữ thành bộ nhớ ảo, duy trì sự ổn định khi chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Galaxy A18 ra mắt Việt Nam

Hệ thống quang học của Galaxy A18 gồm cụm ba camera sau: cảm biến chính 50 MP, camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP. Sự kết hợp này mang lại khả năng ghi hình đa dạng từ phong cảnh bao quát đến cận cảnh chi tiết. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh công suất 25 W.

Galaxy A08: Tối ưu thời lượng sử dụng với pin 6.000 mAh

Khác biệt với phiên bản cao hơn, Galaxy A08 được thiết kế tập trung vào thời gian vận hành bền bỉ. Điểm nổi bật nhất của mẫu máy này là viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25 W, cho phép duy trì liên lạc và làm việc suốt thời gian dài mà không lo gián đoạn nguồn điện.

Mặt trước của máy là màn hình PLS LCD 6,7 inch độ phân giải HD+ cùng tần số quét 90 Hz. Tương tự như Galaxy A18, Galaxy A08 sử dụng chip Helio G99+ kết hợp bộ nhớ LPDDR5 và công nghệ RAM Plus, đảm bảo khả năng xử lý các tác vụ cơ bản hằng ngày diễn ra ổn định.

Galaxy A08 chính thức cập bến thị trường Việt Nam

Về camera, Galaxy A08 được trang bị ống kính chính 50 MP tích hợp lấy nét tự động, đi kèm cảm biến đo độ sâu trường ảnh 2 MP và camera selfie 8 MP ở mặt trước, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chụp ảnh đời thường và gọi video.

Trải nghiệm AI thực tế, chuẩn kháng nước IP64 và bảo mật phần cứng

Điểm nhấn công nghệ đáng giá trên cả Galaxy A18 và Galaxy A08 là tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google (Circle to Search). Người dùng có thể tra cứu thông tin nhanh chóng bằng thao tác khoanh vùng trực tiếp hình ảnh hay văn bản hiển thị trên màn hình. Thiết bị cũng tích hợp các trợ lý ảo như Gemini và Perplexity, hỗ trợ điều khiển ứng dụng và tìm kiếm bằng khẩu lệnh tiện lợi.

Các điện thoại mới của Samsung được tập trung vào AI và bảo mật

Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng bụi, nước IP64 và trang bị giải pháp bảo mật phần cứng Samsung Knox Vault nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Đặc biệt, Samsung cam kết cung cấp tới 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android cùng 6 năm cập nhật bản vá bảo mật, mang đến vòng đời sử dụng dài hạn vượt trội trong phân khúc.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ đôi Galaxy A mới

Thông số Samsung Galaxy A18 Samsung Galaxy A08 Màn hình 6,7 inch, Super AMOLED, FHD+, 90 Hz 6,7 inch, PLS LCD, HD+, 90 Hz Vi xử lý Helio G99+ Helio G99+ Chuẩn bộ nhớ LPDDR5, hỗ trợ RAM Plus LPDDR5, hỗ trợ RAM Plus Camera sau 50 MP (chính) + 5 MP (góc rộng) + 2 MP (macro) 50 MP (chính) + 2 MP (đo chiều sâu) Dung lượng pin 5.000 mAh, sạc nhanh 25 W 6.000 mAh, sạc nhanh 25 W Độ bền & Bảo mật IP64, Knox Vault IP64, Knox Vault Hỗ trợ phần mềm 6 năm nâng cấp OS & bảo mật 6 năm nâng cấp OS & bảo mật

Thông tin mở bán và mức giá đề nghị

Bộ đôi sản phẩm đã có kế hoạch lên kệ chính thức với các tùy chọn cấu hình và màu sắc đa dạng: