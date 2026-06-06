Samsung Galaxy A27 liên tiếp đạt chứng nhận quốc tế: Snapdragon 6 Gen 3 và màn hình 120Hz Mẫu smartphone tầm trung Galaxy A27 vừa xuất hiện trên các cơ sở dữ liệu chứng nhận IMDA và NBTC, hé lộ thông số chip Snapdragon 6 Gen 3 cùng thiết kế mới.

Samsung đang tích cực chuẩn bị cho việc ra mắt Galaxy A27, mẫu smartphone tiếp theo thuộc dòng Galaxy A tầm trung. Sau hàng loạt rò rỉ, thiết bị này vừa đạt được các chứng nhận quan trọng tại nhiều thị trường quốc tế, cho thấy thời điểm trình làng đã cận kề.

Lộ diện qua các chứng nhận quốc tế quan trọng

Galaxy A27 với mã hiệu SM-A276B/DS đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan IMDA (Singapore). Việc đạt được chứng nhận này là bước đi quan trọng trong quá trình thương mại hóa sản phẩm tại khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, thiết bị cũng đã được cơ quan NBTC của Thái Lan phê duyệt, trực tiếp xác nhận tên gọi thương mại là Galaxy A27. Tại thị trường Mỹ, dữ liệu từ FCC cho thấy sự tồn tại của các biến thể SM-A276U và SM-A276B, khẳng định chiến lược phát hành rộng rãi trên quy mô toàn cầu của Samsung.

Galaxy A27 vừa đạt chứng nhận quan trọng trước khi ra mắt

Thiết kế hiện đại và bảng màu đa dạng

Về ngoại hình, Galaxy A27 đánh dấu bước chuyển mình với ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn. Thay vì sử dụng màn hình giọt nước truyền thống, máy được trang bị màn hình đục lỗ tối ưu không gian hiển thị, tương đồng với các dòng sản phẩm cao cấp của hãng.

Galaxy A27 có màn hình đục lỗ hiện đại

Dòng sản phẩm này dự kiến sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn cá tính cho người dùng với 4 tông màu chủ đạo: Xanh bạc hà, Đen, Xanh dương và Hồng. Sự đa dạng về màu sắc giúp Galaxy A27 dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm sự nổi bật.

Biến thể màu xanh dương của Galaxy A27

Phân tích thông số kỹ thuật và hiệu năng

Cấu hình phần cứng của Galaxy A27 hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định trong phân khúc. Máy dự kiến sở hữu vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 từ Qualcomm, đi kèm dung lượng RAM 6GB, đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm và giải trí cơ bản.

Thành phần Thông số kỹ thuật dự kiến Màn hình 6.7 inch, AMOLED, Full HD+, 120Hz Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Bộ nhớ RAM 6GB Camera chính 50MP Hệ điều hành Android 16 (Giao diện One UI 8.5)

Điểm đáng chú ý khác là hệ thống hiển thị với tấm nền AMOLED 6.7 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz, đảm bảo độ mượt mà khi vuốt chạm. Camera chính 50MP cũng là một nâng cấp sáng giá, hứa hẹn khả năng nhiếp ảnh tiệm cận với các dòng cận cao cấp trong hệ sinh thái Samsung.