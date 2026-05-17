Samsung Galaxy A27 lộ diện thiết kế: Màn hình đục lỗ hiện đại, ngoại hình tiệm cận dòng cao cấp Hình ảnh rò rỉ từ ốp lưng Galaxy A27 cho thấy Samsung có thể chính thức loại bỏ màn hình giọt nước, thay bằng thiết kế đục lỗ hiện đại cùng cụm camera tối giản.

Samsung đang chuẩn bị làm mới dòng Galaxy A bằng việc giới thiệu Galaxy A27. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất từ phụ kiện ốp lưng cho thấy thiết bị này sẽ có bước đột phá về ngoại hình, đặc biệt là việc nâng cấp thiết kế màn hình để hướng tới phong cách cao cấp hơn.

Diện mạo mới loại bỏ màn hình giọt nước truyền thống

Theo các báo cáo và hình ảnh ốp lưng vừa xuất hiện, Galaxy A27 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi Samsung có thể chính thức khai tử thiết kế notch "giọt nước" vốn đã tồn tại lâu trên các dòng máy phổ thông. Thay vào đó, máy sẽ sở hữu màn hình đục lỗ (Infinity-O), giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và mang lại vẻ ngoài gọn gàng, tương tự như các dòng Galaxy A37 hay A57 ra mắt trước đó.

Hình ảnh ốp lưng Galaxy A27 cho thấy máy sẽ có thiết kế cao cấp, hiện đại hơn

Phong cách thiết kế Key Island – đặc trưng mới của dòng Galaxy A với cụm nút nguồn và âm lượng hơi nhô cao so với khung viền – tiếp tục được duy trì. Mặt lưng của thiết bị xuất hiện với màu trắng thanh lịch, đi kèm cụm ba camera đặt dọc tinh tế, tạo cảm giác liền mạch và tối giản phù hợp với xu hướng hiện đại.

Thiết kế Galaxy A27 sẽ trông tương tự như Galaxy A37 và A57 cao cấp hơn

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy A27

Dù thuộc phân khúc tầm trung, Galaxy A27 vẫn được kỳ vọng sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng để cạnh tranh. Thiết bị được cho là sẽ trang bị màn hình AMOLED kích thước lớn 6.7 inch với độ phân giải Full-HD+. Với công nghệ tấm nền này, người dùng sẽ có trải nghiệm hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.7 inch, AMOLED, Full-HD+ Camera chính 50MP Camera phụ 8MP (Góc siêu rộng) + 2MP (Macro) Camera selfie 12MP Thiết kế Màn hình đục lỗ, Key Island

Về khả năng nhiếp ảnh, hệ thống camera sau của máy bao gồm cảm biến chính 50MP, một camera góc siêu rộng 8MP và một ống kính macro 2MP. Cấu hình này đủ sức đáp ứng hầu hết các nhu cầu chụp ảnh thường nhật của người dùng phổ thông. Phía trước máy là camera selfie 12MP được đặt trong lỗ đục, hỗ trợ quay video chất lượng cao và chụp ảnh tự sướng sắc nét.

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Samsung dự kiến sẽ tung ra Galaxy A27 cùng nhiều tùy chọn màu sắc mới vào nửa cuối năm nay. Việc nâng cấp thiết kế màn hình và tinh chỉnh viền mỏng hơn giúp Galaxy A27 trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc phổ thông.

Samsung sẽ sớm ra mắt mẫu điện thoại Galaxy A2x thế hệ mới

Nếu giữ mức giá ổn định như các thế hệ tiền nhiệm, Galaxy A27 có khả năng sẽ thu hút lượng lớn người dùng nhờ sự kết hợp giữa thương hiệu uy tín và diện mạo mới tiệm cận dòng Galaxy S cao cấp.