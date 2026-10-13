Samsung Galaxy A38 5G xuất hiện qua chứng nhận pin cùng chiến lược hạ giá thành linh kiện Dữ liệu chứng nhận pin BIS tại Ấn Độ hé lộ những bước chuẩn bị đầu tiên cho Galaxy A38 5G, đi kèm phương án tối ưu tấm nền màn hình để ghìm áp lực tăng giá.

Quá trình phát triển mẫu điện thoại tầm trung Samsung Galaxy A38 5G vừa ghi nhận bước tiến cụ thể đầu tiên khi thông tin linh kiện pin của thiết bị xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận. Đây là minh chứng rõ ràng cho lộ trình ra mắt sản phẩm của thương hiệu công nghệ Hàn Quốc trong chu kỳ sản phẩm tới.

Samsung bắt đầu phát triển Galaxy A38

Dấu mốc kỹ thuật từ cơ sở dữ liệu chứng nhận linh kiện

Theo các thông tin kỹ thuật được ghi nhận từ trang SammyGuru, hai viên pin mới mang mã hiệu EB-BA386EAE và EB-BA386EAY đã chính thức được đăng ký trên cơ sở dữ liệu của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Hệ thống mã linh kiện này xác nhận sự hiện diện của thế hệ Galaxy A3x tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Về lộ trình phát hành, Galaxy A38 5G được kỳ vọng sẽ trình làng đồng thời với thiết bị thuộc phân khúc cao hơn là Galaxy A58 trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4. Mặc dù thông số hoàn chỉnh của máy chưa xuất hiện trên trang cấp phép, việc chứng nhận linh kiện lưu trữ năng lượng là quy trình bắt buộc và thường phản ánh tiến độ phát triển phần cứng đang diễn ra đúng kế hoạch.

Mã pin Galaxy A38 được phát hiện

Bài toán chi phí phần cứng và thay đổi giải pháp hiển thị

Phân khúc tầm trung của Samsung đang đứng trước bài toán cân bằng giá bán khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đã từng đẩy chi phí sản xuất của Galaxy A37 và A57 tăng cao. Thế hệ thiết bị kế nhiệm trong năm 2027 cũng đối mặt nguy cơ tăng giá tương tự nếu nhà sản xuất không có biện pháp can thiệp phần cứng.

Để giải quyết áp lực chi phí, hãng sản xuất được cho là sẽ tính toán lại việc phân bổ linh kiện. Báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc chỉ ra rằng Galaxy A38 có thể tận dụng lại tấm nền màn hình OLED vốn trang bị trên dòng máy Galaxy A27 thay vì tiếp tục sử dụng linh kiện từ Galaxy A37. Động thái này nhằm mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất và giữ giá bán ở mức cạnh tranh.

Thông số kỹ thuật tham chiếu từ phiên bản tiền nhiệm

Để thấy rõ định vị của dòng sản phẩm, các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn từ thế hệ Galaxy A37 vẫn là thước đo quan trọng về mặt công nghệ và hiệu năng:

Hạng mục Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn Màn hình Super AMOLED 6.7 inch, Full HD+, tần số quét 120Hz Bộ vi xử lý Chip Exynos 8 nhân Hệ thống camera Cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS Dung lượng pin 5.000 mAh, sạc nhanh công suất 45W

Nhìn chung, những dữ liệu kỹ thuật ban đầu cho thấy Samsung Galaxy A38 5G đang được định hình để đảm bảo sự ổn định về mặt năng lượng, đồng thời áp dụng giải pháp linh kiện linh hoạt nhằm giảm thiểu tác động từ biến động chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu.