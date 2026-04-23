Samsung Galaxy A57 5G: Hiệu năng Exynos 1680 mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhẹ và giá bán hấp dẫn Galaxy A57 5G sở hữu chip 4nm, màn hình 1309 nit và cam kết cập nhật 6 năm. Với mức giá từ 10,39 triệu đồng, đây là smartphone tầm trung toàn diện nhất của Samsung năm 2026.

Samsung Galaxy A57 5G là phiên bản cao cấp nhất của dòng Galaxy A series thế hệ 2026 vừa chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý khi kết hợp giữa các trang bị phần cứng hiện đại hàng đầu phân khúc và mức giá tiếp cận dễ dàng cho đa số người dùng.

Giá bán Samsung Galaxy A57 5G tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Galaxy A57 5G được phân phối với hai tùy chọn bộ nhớ. Hiện tại, các hệ thống bán lẻ đang áp dụng chương trình ưu đãi lớn, đưa giá sản phẩm về mức cực kỳ cạnh tranh so với thời điểm ra mắt.

Phiên bản bộ nhớ Giá niêm yết (VND) Giá ưu đãi hiện tại (VND) Galaxy A57 5G 128GB 12.490.200 Từ 10.390.000 Galaxy A57 5G 256GB 13.490.280 Từ 11.390.000

Thiết kế mỏng nhẹ vượt trội và độ bền chuẩn IP68

Dù giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Samsung, Galaxy A57 5G đã được tinh chỉnh để mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy A56 5G. Máy sở hữu độ mỏng chỉ 6,9mm và trọng lượng 179 gram, giúp tối ưu trải nghiệm cầm nắm trong thời gian dài.

Về chất liệu, Samsung trang bị khung hợp kim nhôm kết hợp cùng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, cho phép chịu được độ sâu 1,5m trong 30 phút. Mặt lưng của máy được xử lý bề mặt như tráng men, giúp hạn chế tối đa bám dấu vân tay.

Màn hình Super AMOLED Plus độ sáng 1309 nit

Galaxy A57 5G được trang bị màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ (1080 x 2340 pixel). Viền màn hình được thu gọn tối đa, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và hiện đại hơn.

Đáng chú ý, công nghệ Vision Booster giúp màn hình đạt độ sáng tối đa lên tới 1309 nit, đảm bảo nội dung luôn hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Ngoài ra, tính năng giảm ánh sáng xanh tích hợp cũng giúp bảo vệ thị lực cho người dùng.

Hiệu năng đột phá với chip Exynos 1680 tiến trình 4nm

Sức mạnh của Galaxy A57 5G đến từ bộ vi xử lý Exynos 1680 do Samsung tự phát triển trên tiến trình 4nm. Chip có cấu trúc 8 nhân với xung nhịp tối đa 2,9 GHz, kết hợp cùng RAM LPDDR5X 8GB và bộ nhớ chuẩn UFS 3.1 nhanh nhạy.

Kết quả từ các công cụ đo hiệu năng cho thấy sự nâng cấp rõ rệt:

Antutu 10: Đạt 1.001.995 điểm (vượt qua mức 908.689 của A56 5G).

Đạt 1.001.995 điểm (vượt qua mức 908.689 của A56 5G). Geekbench 6: Điểm đa nhân đạt 4411, tăng đáng kể so với thế hệ trước.

Điểm đa nhân đạt 4411, tăng đáng kể so với thế hệ trước. 3D Mark Wild Life Extreme: Đạt 1742 điểm, cho khả năng xử lý đồ họa ổn định.

Về phần mềm, máy chạy Android 16 với giao diện One UI 8.5. Samsung cam kết hỗ trợ tới 6 bản cập nhật hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật, một chính sách ưu việt tương đương các dòng flagship.

Hệ thống camera 50MP tích hợp AI và công nghệ Nightography

Khả năng nhiếp ảnh trên Galaxy A57 5G được nâng cấp mạnh mẽ với cụm 3 camera sau, nổi bật nhất là ống kính chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS. Đi kèm là camera góc siêu rộng 12MP và camera cận cảnh 5MP.

Thuật toán Nightography cải tiến kết hợp cùng kích thước điểm ảnh lớn giúp thiết bị chụp thiếu sáng xuất sắc, giảm nhiễu và giữ chi tiết tốt. Camera trước 12MP cũng được nâng cấp Super HDR, hỗ trợ tốt cho nhu cầu selfie và livestream chất lượng cao.

Thời lượng pin và công nghệ sạc nhanh 45W

Thiết bị duy trì viên pin dung lượng 5000 mAh, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong suốt một ngày. Nhờ chip xử lý tiết kiệm điện năng, thời gian sử dụng thực tế được tối ưu đáng kể.

Đặc biệt, công nghệ sạc nhanh Super Fast Charging 2.0 công suất 45W cho phép nạp 60% pin chỉ trong vòng 30 phút, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi và tăng tính linh động trong cuộc sống hiện đại.