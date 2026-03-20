Samsung Galaxy A57 5G lộ diện: Chip Exynos 1680 mạnh mẽ và thiết kế siêu mỏng 6.9mm Video thực tế về Galaxy A57 5G vừa rò rỉ, hé lộ sức mạnh từ chip Exynos 1680 đạt hơn 1,1 triệu điểm AnTuTu cùng màn hình 120Hz và thiết kế khung kim loại cao cấp.

Galaxy A57 5G là mẫu điện thoại thông minh phân khúc tầm trung thế hệ mới của Samsung, gây chú ý với sự kết hợp giữa hiệu năng từ chip xử lý Exynos 1680 và thiết kế mỏng nhẹ đột phá. Sản phẩm đang tiến sát ngày ra mắt chính thức sau khi những hình ảnh trưng bày tại Thái Lan và video trải nghiệm thực tế từ YouTuber Maruf Mirzayev được chia sẻ rộng rãi.

Galaxy A57 sẽ sớm ra mắt

Hiệu năng đột phá với chip Exynos 1680 và Android 16

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Galaxy A57 5G là việc trang bị chipset Exynos 1680. Theo các bài kiểm tra hiệu năng sơ bộ, thiết bị đạt khoảng 1.138.000 điểm trên phần mềm AnTuTu, một con số ấn tượng trong phân khúc tầm trung. Máy dự kiến sẽ được cài đặt sẵn giao diện One UI 8.5 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Về khả năng xử lý đồ họa, Galaxy A57 5G cho thấy sự tối ưu tốt khi chơi các tựa game phổ biến. Cụ thể, trong trò chơi PUBG Mobile, thiết bị hỗ trợ thiết lập đồ họa Extreme, duy trì tốc độ khung hình ổn định ở mức 60 FPS, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà cho các game thủ di động.

Ảnh chụp màn hình từ video trải nghiệm Galaxy A57 của Maruf Mirzayev trên YouTube

Thiết kế cao cấp và màn hình Super AMOLED 120Hz

Samsung đã mang đến diện mạo cao cấp hơn cho dòng A năm nay. Galaxy A57 5G sở hữu khung viền kim loại chắc chắn kết hợp với mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass Victus Plus. Đặc biệt, độ mỏng của máy chỉ dừng lại ở mức 6.9mm, giúp thiết bị trở nên thanh thoát và tạo cảm giác cầm nắm sang trọng.

Mặt trước của máy là màn hình Super AMOLED kích thước 6.7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa đạt 1.200 nits. Viền màn hình cũng được tối ưu mỏng hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm, giúp mở rộng không gian hiển thị và nâng cao tính thẩm mỹ.

Hệ thống camera và các thông số kỹ thuật ấn tượng

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy A57 5G được trang bị cụm ba camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 13MP và camera macro 5MP. Thiết bị hỗ trợ quay phim độ phân giải 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Các thuật toán xử lý hình ảnh trong chế độ chân dung và macro đã được tinh chỉnh để cải thiện độ chi tiết và khả năng ổn định hình ảnh.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45W. Ngoài ra, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP67, tích hợp kết nối Bluetooth 5.4 hiện đại nhất.

Thông số Chi tiết cấu hình Galaxy A57 5G Màn hình 6.7 inch, Super AMOLED, 120Hz, 1.200 nits Vi xử lý Exynos 1680 (AnTuTu ~1.138.000) Hệ điều hành One UI 8.5 (Android 16) Camera sau 50MP (Chính) + 13MP (Siêu rộng) + 5MP (Macro) Pin và Sạc 5.000 mAh, sạc nhanh 45W Độ mỏng 6.9mm Độ bền Khung kim loại, Gorilla Glass Victus Plus, IP67

Dự kiến, Galaxy A57 5G sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 450 USD (tương đương 11.84 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ 128GB. Phiên bản cao cấp hơn với dung lượng 256GB có giá khoảng 485 USD (tương đương 12.75 triệu đồng).