Samsung Galaxy A57 và A37: Cấu hình mạnh mẽ với chip Exynos mới và tích hợp AI Perplexity Bộ đôi smartphone tầm trung mới của Samsung dự kiến ra mắt cuối tháng này với hệ điều hành Android 16, tính năng Now Brief và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cải tiến.

Samsung đang chuẩn bị làm mới phân khúc tầm trung với việc ra mắt bộ đôi Galaxy A57 và Galaxy A37, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ tài liệu quảng bá, hai mẫu máy này không chỉ nâng cấp về phần cứng mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong việc đưa các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu xuống dòng sản phẩm phổ thông.

Thiết kế siêu mỏng và khả năng hoàn thiện cao cấp

Galaxy A57 gây ấn tượng mạnh với thiết kế thân kim loại nguyên khối có độ mỏng chỉ 6.9mm và trọng lượng nhẹ 179g. Cả Galaxy A57 và Galaxy A37 đều sở hữu cụm ba camera đặt trong mô-đun hình viên thuốc ở mặt lưng với lớp hoàn thiện bóng gương sang trọng. Viền màn hình cũng được tối ưu mỏng hơn, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và trải nghiệm cầm nắm cao cấp hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Hệ thống camera nâng cấp và khả năng quay video 4K

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy A57 được trang bị hệ thống 3 camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP hỗ trợ quay video 4K tốc độ 30 khung hình/giây và camera macro 5MP (f/2.4). Ở mặt trước, cả hai thiết bị đều sử dụng camera selfie 12MP, hỗ trợ chụp ảnh Super HDR và quay video 4K@30fps, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Tính năng AI và trải nghiệm phần mềm mới

Điểm đột phá nhất trên bộ đôi này nằm ở trải nghiệm phần mềm. Galaxy A57 và Galaxy A37 dự kiến sẽ được cài sẵn giao diện One UI 8.5 trên nền tảng Android 16 ngay khi ra mắt. Samsung tích hợp sâu công cụ tìm kiếm AI Perplexity vào trợ lý ảo Bixby, cùng tính năng Now Brief giúp tóm tắt thông tin nhanh chóng. Ngoài ra, người dùng còn có khả năng tùy chỉnh màn hình khóa và màn hình chính linh hoạt hơn thông qua các công cụ hỗ trợ thông minh.

Hiệu năng và thông số kỹ thuật chi tiết

Để đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định, Samsung trang bị cho Galaxy A57 hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn. Cấu hình phần cứng của hai máy có sự phân cấp rõ rệt để phù hợp với từng phân khúc người dùng cụ thể.

Thông số Galaxy A57 Galaxy A37 Vi xử lý (SoC) Exynos 1680 Exynos 1480 Màn hình OLED 6.7 inch, 120Hz OLED 6.7 inch, 120Hz Dung lượng pin 5,000mAh 5,000mAh Sạc nhanh 45W 45W Bảo mật Vân tay dưới màn hình Vân tay dưới màn hình Hệ điều hành One UI 8.5 (Android 16) One UI 8.5 (Android 16)

Việc trang bị sạc nhanh 45W cho cả hai thiết bị là một cải tiến đáng kể, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy viên pin 5,000mAh. Với sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, chip Exynos thế hệ mới và các tính năng AI hiện đại, Galaxy A57 và A37 được kỳ vọng sẽ trở thành những đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone tầm trung thời gian tới.