Samsung Galaxy Buddy 5 ra mắt: Màn hình Super AMOLED và khe cắm microSD 2TB Samsung vừa trình làng Galaxy Buddy 5 tại Hàn Quốc với màn hình 6.7 inch sắc nét và tính năng mở rộng bộ nhớ microSD lên đến 2TB. Đây là phiên bản tối ưu tính thực dụng với mức giá khoảng 9.28 triệu đồng.

Samsung vừa chính thức hợp tác với nhà mạng LG Uplus để ra mắt Galaxy Buddy 5 tại thị trường Hàn Quốc. Đây là thế hệ thứ năm của dòng sản phẩm Galaxy Buddy, vốn là các phiên bản tùy chỉnh từ những mẫu smartphone quốc tế để phục vụ riêng cho nhu cầu của người dùng nội địa.

Thiết kế và thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc

Về bản chất, Galaxy Buddy 5 được phát triển dựa trên mẫu Galaxy A17 5G. Thiết bị sở hữu màn hình Super AMOLED lớn với kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full-HD+. Với tấm nền cao cấp này, máy hứa hẹn mang lại chất lượng hiển thị rực rỡ và độ tương phản cao, vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng tầm giá.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.7 inch, Super AMOLED, Full-HD+ Camera chính 50MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS) Camera selfie 13MP (thiết kế notch chữ U) Dung lượng pin 5,000mAh Công suất sạc 25W Kháng nước/bụi IP54

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS), giúp ổn định hình ảnh khi quay phim hoặc chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước có độ phân giải 13MP được đặt trong phần khuyết hình chữ U trên màn hình.

Sự trở lại của tính năng mở rộng bộ nhớ

Đáng chú ý, trong khi các dòng flagship hiện nay đã loại bỏ hoàn toàn khe cắm thẻ nhớ, Galaxy Buddy 5 vẫn giữ lại khe cắm microSD. Tính năng này cho phép người dùng mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB, mang lại sự linh hoạt tối đa cho những người có nhu cầu lưu trữ video, ảnh độ phân giải cao hoặc dữ liệu cá nhân lớn mà không cần chi thêm ngân sách cho các phiên bản bộ nhớ trong cao hơn.

Giá bán và định vị thị trường

Galaxy Buddy 5 có mức giá niêm yết là 528,000 KRW (tương đương khoảng 9.28 triệu đồng). Máy cung cấp ba lựa chọn màu sắc cơ bản bao gồm Đen, Xanh dương và Xám. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước nhẹ IP54, tăng độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Theo đại diện LG Uplus, dòng Galaxy Buddy thường được lựa chọn làm chiếc smartphone đầu tiên cho trẻ em hoặc thiết bị dành cho người cao tuổi và những người cần một chiếc điện thoại phụ ổn định. Chiến lược của Samsung với mẫu máy này không phải là chạy đua cấu hình phần cứng mạnh nhất, mà tập trung vào trải nghiệm màn hình, khả năng lưu trữ thực dụng và mức giá dễ tiếp cận.

Dù sở hữu viên pin 5,000mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W, người dùng cần lưu ý rằng Samsung không tặng kèm củ sạc bên trong hộp máy, tương tự như xu hướng bảo vệ môi trường trên các dòng sản phẩm gần đây của hãng.