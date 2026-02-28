Về Báo Hà Tĩnh

Samsung Galaxy Buds 4: Điều kiện để kích hoạt âm thanh chất lượng siêu cao UHQ

Bảo Long28/02/2026 16:32

Bộ đôi Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro hỗ trợ chuẩn âm thanh 24-bit/96kHz cao cấp. Tuy nhiên, người dùng cần sở hữu thiết bị Samsung tương thích và nguồn nhạc chuẩn để khai thác tối đa tính năng này.

Dòng tai nghe Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro mới ra mắt của Samsung đánh dấu bước tiến lớn về trải nghiệm nghe nhìn với việc hỗ trợ âm thanh chất lượng siêu cao (UHQ). Đây là tính năng hướng tới những người dùng khắt khe về chất âm, vốn hiếm thấy trên các dòng tai nghe True Wireless phổ thông.

Galaxy Buds 4 mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời cho người dùng

Công nghệ âm thanh 24-bit và mã hóa SSC độc quyền

Cụ thể, thế hệ Galaxy Buds 4 hỗ trợ khả năng phát lại âm thanh chất lượng cực cao đạt mức 24-bit/96kHz. Để đạt được băng thông này, Samsung sử dụng mã SSC (Samsung Seamless Codec) độc quyền. Bên cạnh đó, bộ đôi tai nghe còn được tích hợp công nghệ âm thanh 360 độ và âm thanh đa kênh trực tiếp, giúp tạo ra không gian nghe nhạc sống động hơn.

Danh sách các thiết bị Galaxy tương thích

Mặc dù sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng, Samsung xác nhận rằng tính năng âm thanh UHQ không hoạt động trên mọi thiết bị kết nối. Để kích hoạt chuẩn âm thanh này, người dùng cần ghép nối tai nghe với các dòng sản phẩm thuộc hệ sinh thái Galaxy chạy giao diện One UI 6.1.1 trở lên, bao gồm:

  • Dòng Galaxy S: Galaxy S23, S24, S25 và S26.
  • Dòng điện thoại gập: Galaxy Z Fold 5, 6, 7; Galaxy Z Flip 5, 6, 7 và mẫu Galaxy Z TriFold.
  • Máy tính bảng: Dòng Galaxy Tab S9.

Đại diện hãng cũng cho biết danh sách các thiết bị hỗ trợ có thể được mở rộng thông qua các bản cập nhật phần mềm trong tương lai.

Vai trò quyết định của nguồn phát nhạc

Ngoài yêu cầu về thiết bị phần cứng, chất lượng nguồn nhạc là yếu tố then chốt để khai thác trọn vẹn sức mạnh của Galaxy Buds 4 Series. Các nền tảng phổ biến như Spotify hay YouTube hiện chưa cung cấp định dạng âm thanh đủ cao để đạt chuẩn UHQ 24-bit/96kHz.

Người dùng được khuyến nghị sử dụng các dịch vụ cung cấp nhạc chất lượng cao (Lossless hoặc Hi-Res) để nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về độ chi tiết và âm trường. Nếu thiết bị hoặc nguồn nhạc không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, tai nghe sẽ tự động điều chỉnh về mức chất lượng thấp hơn để đảm bảo kết nối ổn định.

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4
Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro
