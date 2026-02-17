Samsung Galaxy Buds 4 Pro lộ diện: Thiết kế đổi mới nhưng gây tiếc nuối về tính năng Hình ảnh thực tế Galaxy Buds 4 Pro xác nhận thiết kế nằm ngang hiện đại với nắp trong suốt, nhưng gây thất vọng khi loại bỏ loa tìm kiếm trên hộp sạc.

Những hình ảnh thực tế mới nhất về dòng tai nghe không dây thế hệ tiếp theo của Samsung vừa được leaker Mohammed Khatri chia sẻ, mang đến cái nhìn chi tiết về ngôn ngữ thiết kế của Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro. Theo dự kiến, bộ đôi này sẽ chính thức trình làng cùng hệ sinh thái Galaxy S26 series vào ngày 25/02/2026. Điểm thay đổi rõ rệt nhất nằm ở cấu trúc hộp sạc, khi tai nghe được chuyển sang dạng đặt nằm ngang thay vì cắm dọc như các đời cũ.

Thiết kế hiện đại với nắp hộp trong suốt

Galaxy Buds 4 series đánh dấu bước chuyển mình về thẩm mỹ với phần nắp hộp sạc được làm trong suốt, cho phép người dùng nhìn thấy tai nghe bên trong mà không cần mở hộp. Sự thay đổi này kết hợp cùng cách sắp xếp tai nghe nằm ngang không chỉ tạo cảm giác cao cấp, tinh tế hơn mà còn giúp việc lấy và cất tai nghe trở nên thuận tiện hơn so với thiết kế của dòng Buds 3.

Loạt hình ảnh thực tế chi tiết của bộ đôi tai nghe Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro

Sự vắng bóng của loa tìm kiếm trên hộp sạc

Mặc dù sở hữu ngoại hình bắt mắt, Galaxy Buds 4 Pro lại gây hụt hẫng khi thiếu vắng một tính năng kỹ thuật quan trọng. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng phiên bản Pro sẽ được trang bị loa ở đáy hộp sạc để hỗ trợ tính năng tìm kiếm (Find My) bằng âm thanh. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế cho thấy đáy hộp hoàn toàn trơn láng, xác nhận Samsung đã loại bỏ linh kiện này trên phiên bản thương mại.

hình ảnh thực tế cho thấy đáy hộp hoàn toàn trơn láng, không hề có khe loa

Việc thiếu loa trên hộp sạc được xem là một điểm trừ lớn khi so sánh với đối thủ trực tiếp là AirPods Pro 2 của Apple, vốn cho phép người dùng dễ dàng định vị hộp sạc thông qua âm báo phát ra từ chính thiết bị. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của dòng tai nghe Pro mới từ Samsung trong phân khúc cao cấp.

Phân tách phụ kiện giữa các phiên bản

Về trang bị đi kèm, Samsung có sự phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản. Trong khi bản tiêu chuẩn chỉ bao gồm tai nghe và cáp sạc, phiên bản Galaxy Buds 4 Pro sẽ được ưu ái cung cấp thêm 3 bộ đệm tai (tips) với các kích cỡ khác nhau, đảm bảo sự thoải mái và tối ưu khả năng chống ồn cho từng người dùng.

Thông tin Galaxy Buds 4 Galaxy Buds 4 Pro Kiểu dáng hộp Nằm ngang, nắp trong suốt Nằm ngang, nắp trong suốt Phụ kiện đi kèm Tai nghe, hộp sạc, cáp USB-C Tai nghe, hộp sạc, cáp USB-C, 3 bộ tips Tính năng tìm kiếm hộp Không có loa tích hợp Không có loa tích hợp Ngày ra mắt dự kiến 25/02/2026 25/02/2026

Hiện tại, thế hệ tiền nhiệm Galaxy Buds 3 Pro vẫn đang là lựa chọn hàng đầu với các công nghệ như chống ồn chủ động (ANC) tự động tinh chỉnh, hỗ trợ phiên dịch thời gian thực và thời lượng pin lên đến 30 giờ. Đây là giải pháp thay thế phù hợp trong khi chờ đợi thế hệ Buds 4 chính thức lên kệ.