Samsung Galaxy F70 5G ra mắt tại Ấn Độ: Màn hình sAMOLED 120Hz, Exynos 1330, camera 50MP OIS Samsung Galaxy F70 5G sở hữu thân máy mỏng 7.5mm, tấm nền sAMOLED 120Hz, chip Exynos 1330 cùng camera 50MP chống rung OIS với mức giá khởi điểm 5.45 triệu đồng.

Samsung vừa chính thức mở rộng danh mục smartphone tầm trung với việc trình làng mẫu Galaxy F70 5G tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị này gia nhập dải sản phẩm F-Series bên cạnh hai biến thể Galaxy F70e và Galaxy F70 Pro, mang đến sự cân bằng giữa ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ, màn hình hiển thị cao cấp và hệ thống camera tích hợp chống rung quang học.

Thiết kế siêu mỏng 7.5mm kết hợp tấm nền sAMOLED 120Hz

Điểm nhấn ngoại hình đáng chú ý nhất trên Galaxy F70 5G là thân máy chỉ dày 7.5mm, giúp thiết bị đạt danh hiệu điện thoại mỏng nhất phân khúc tại thời điểm công bố. Dù sở hữu độ mỏng ấn tượng, máy vẫn tích hợp chuẩn kháng bụi và nước IP54 nhằm tăng cường khả năng chịu đựng trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Thiết bị ra mắt với hai tùy chọn màu sắc gồm Đen (Bold Black) và Tím (Vivid Violet).

Galaxy F70 ra mắt với màn hình chất lượng

Ở mặt trước, smartphone trang bị màn hình sAMOLED dạng phẳng với kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full HD+ và hỗ trợ tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà. Nhằm gia tăng độ bền chống trầy xước và va đập, bề mặt hiển thị được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus. Hệ thống bảo mật sinh trắc học sử dụng cảm biến vân tay tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên.

Cấu hình phần cứng Exynos 1330 và hệ thống camera OIS 50MP

Về hiệu năng xử lý, Galaxy F70 5G được trang bị vi xử lý Exynos 1330 do chính Samsung sản xuất trên tiến trình hiện đại, tích hợp modem kết nối 5G tốc độ cao. Cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm cơ bản đến trung bình nhờ bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR4x dung lượng tối đa 6GB kết hợp bộ nhớ trong 128GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Các tính năng chính của điện thoại

Về khả năng nhiếp ảnh, máy nổi bật trong tầm giá với cảm biến chính độ phân giải 50 megapixel được hỗ trợ công nghệ chống rung quang học OIS (được hãng gọi là No Shake Cam). Giải pháp phần cứng này giúp giảm thiểu tình trạng rung lắc khi quay video và nâng cao độ chi tiết của ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. Phía trước máy là camera selfie 13 megapixel phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung.

Thời lượng pin, công nghệ sạc và bảng thông số kỹ thuật

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 5,000mAh, duy trì thời gian hoạt động trọn vẹn cả ngày dài. Galaxy F70 5G hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 25W. Đáng lưu ý, hộp sản phẩm tiêu chuẩn không đi kèm củ sạc tương thích 25W, người dùng sẽ cần mua riêng phụ kiện này.

Các tùy chọn màu sắc của Galaxy F70

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cốt lõi của Samsung Galaxy F70 5G:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.7 inch sAMOLED, Full HD+, 120Hz, Gorilla Glass Victus Độ mỏng & Kháng nước 7.5mm, chuẩn kháng bụi/nước IP54 Vi xử lý Exynos 1330 (hỗ trợ 5G) Bộ nhớ RAM 4GB/6GB (LPDDR4x), ROM 128GB (hỗ trợ thẻ microSD) Camera sau 50MP, chống rung quang học OIS (No Shake Cam) Camera trước 13MP Pin & Sạc 5,000mAh, sạc nhanh có dây 25W

Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản Galaxy F70 5G tiêu chuẩn (4GB RAM + 128GB bộ nhớ trong) có mức giá công bố là 19,999 Rupee (tương đương khoảng 5.45 triệu đồng). Trong khi đó, biến thể nâng cấp (6GB RAM + 128GB bộ nhớ trong) được niêm yết với giá 22,999 Rupee (tương đương khoảng 6.27 triệu đồng).