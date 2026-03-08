Samsung Galaxy F70 Pro 5G ra mắt: Pin 6.000mAh, màn hình 120Hz, hỗ trợ cập nhật Android 6 năm Samsung ra mắt Galaxy F70 Pro 5G sở hữu pin 6.000mAh, chip Snapdragon 6 Gen 3, màn hình Super AMOLED 120Hz cùng cam kết cập nhật Android lên tới 6 năm.

Samsung vừa chính thức trình làng chiếc điện thoại tầm trung mới mang tên Galaxy F70 Pro 5G tại thị trường Ấn Độ. Đây là phiên bản đổi tên của mẫu Galaxy M47 5G, mang nhiều thông số kỹ thuật tương đồng với Galaxy A27 5G, nhưng nổi bật nhờ viên pin dung lượng lớn và chính sách cập nhật phần mềm dài hạn.

Galaxy F70 Pro chính thức ra mắt

Cấu hình vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 và màn hình Super AMOLED 120Hz

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy F70 Pro 5G là bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Thiết bị được trang bị bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5X đi kèm bộ nhớ trong UFS 3.1 tốc độ cao. Nhà sản xuất cũng làm rõ rằng khi kết hợp với vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, RAM LPDDR5X sẽ vận hành ở mức hiệu năng tương đương chuẩn LPDDR5, nhưng vẫn đảm bảo khả năng đa nhiệm và tốc độ xử lý mượt mà.

Về khả năng hiển thị, mặt trước của thiết bị sở hữu màn hình Super AMOLED kích thước 6.7 inch với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120Hz. Để tăng cường độ bền, hãng đã trang bị lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus+, hỗ trợ chống trầy xước gấp 4 lần và khả năng chịu lực rơi từ độ cao lên tới 2 mét.

Các tính năng chính của Galaxy F70 Pro

Thời lượng pin 6.000mAh, sạc nhanh 45W và công nghệ sạc Bypass

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Galaxy F70 Pro 5G nằm ở viên pin dung lượng 6.000mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng thoải mái sang ngày thứ hai. Mẫu smartphone này hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây với công suất tối đa 45W, tuy nhiên củ sạc tương thích không được tặng kèm sẵn trong hộp mà cần mua riêng.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp tính năng sạc Bypass tiện lợi. Công nghệ này cho phép dòng điện cấp trực tiếp cho linh kiện mà không đi qua pin trong quá trình chơi game hay xử lý tác vụ nặng, giúp hạn chế tình trạng tăng nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ pin.

Điện thoại tầm trung mới của Samsung có tính năng sạc Bypass tiện dụng

Hệ thống camera AI 50MP tích hợp chống rung quang học OIS

Galaxy F70 Pro 5G được trang bị cụm 3 camera ở mặt sau. Trong đó, cảm biến chính đạt độ phân giải 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, giúp ghi lại hình ảnh sắc nét ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Hai ống kính còn lại gồm camera góc siêu rộng 5MP và camera macro 2MP. Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie 12MP hỗ trợ tính năng HDR.

Mẫu điện thoại này hỗ trợ quay video ở độ phân giải tối đa 4K. Tương tự nhiều dòng máy thế hệ mới của Samsung, Galaxy F70 Pro 5G cũng tích hợp các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo như Object Eraser (xóa vật thể thừa), My Filter (tạo bộ lọc cá nhân) và AI Edits để tối ưu hóa hình ảnh.

Galaxy F70 Pro có camera chất lượng cao

Chính sách cập nhật phần mềm 6 năm và giá bán từng phiên bản

Một lợi thế cạnh tranh lớn của Galaxy F70 Pro 5G trong phân khúc tầm trung là chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài. Máy được cài đặt sẵn giao diện One UI 8.5 trên nền hệ điều hành Android 16. Samsung cam kết cung cấp 6 phiên bản cập nhật hệ điều hành Android lớn cùng 6 năm cập nhật bảo mật liên tục cho sản phẩm này.

Ngoài ra, người dùng còn được tiếp cận các tính năng trong hệ sinh thái Galaxy như thanh thông báo Now Bar, công cụ tìm kiếm Circle to Search, trợ lý Google Gemini, trợ lý giọng nói AI chuyển đổi thành văn bản và hệ thống bảo mật Samsung Knox.

Điện thoại được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên đến 6 năm

Tại thị trường Ấn Độ, Galaxy F70 Pro 5G bắt đầu mở bán từ ngày 8/8 với hai tùy chọn màu sắc là Đen Alpha và Xanh Aura. Mức giá chi tiết cho từng phiên bản bộ nhớ bao gồm: