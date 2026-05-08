Samsung Galaxy Fit 4 đạt chứng nhận FCC: Thiết kế quen thuộc và nâng cấp kết nối Bluetooth 5.4 Mẫu vòng đeo tay Samsung Galaxy Fit 4 (SM-R391) vừa đạt chứng nhận FCC, xác nhận nâng cấp lên Bluetooth 5.4 giúp tối ưu năng lượng và tăng độ ổn định kết nối.

Samsung chuẩn bị ra mắt thế hệ vòng đeo tay thông minh tiếp theo mang tên Galaxy Fit 4 (mã hiệu SM-R391) sau khi thiết bị hoàn tất chứng nhận tại Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Phiên bản mới mang đến cải tiến đáng chú ý ở khả năng kết nối không dây, đồng thời tiếp tục duy trì kiểu dáng thiết kế chuẩn mực từng tạo nên thành công của mẫu Galaxy Fit 3.

Samsung đang phát triển Galaxy Fit 4

Chuẩn Bluetooth 5.4 mang lại cải tiến gì cho Galaxy Fit 4?

Điểm thay đổi kỹ thuật quan trọng nhất trên Galaxy Fit 4 được ghi nhận trong hồ sơ FCC là sự xuất hiện của chuẩn kết nối Bluetooth 5.4, nâng cấp từ chuẩn Bluetooth 5.3 trên thế hệ tiền nhiệm. Sự cải tiến này đi kèm hai công nghệ phụ trợ then chốt là Bluetooth Low Energy (LE) và Enhanced Data Rate (EDR).

Galaxy Fit mới sẽ hỗ trợ kết nối tiên tiến

Chuẩn Bluetooth 5.4 giúp giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng trong quá trình duy trì liên lạc liên tục giữa vòng đeo tay và điện thoại thông minh. Với các dòng thiết bị đeo vốn có dung lượng pin khiêm tốn, công nghệ LE đóng vai trò quyết định trong việc kéo dài thời lượng sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, tính năng EDR hỗ trợ gia tăng băng thông truyền tải dữ liệu, giúp quá trình đồng bộ các chỉ số sức khỏe, thông báo cuộc gọi và tin nhắn diễn ra nhanh chóng với độ trễ thấp hơn.

Thiết kế phần cứng và khả năng vận hành

Về ngôn ngữ thiết kế, tài liệu từ FCC cho thấy Galaxy Fit 4 giữ nguyên kiểu dáng màn hình hình chữ nhật lớn tương tự phiên bản trước. Cấu trúc này tối ưu không gian hiển thị thông báo và cung cấp diện tích thao tác vuốt chạm rộng rãi hơn so với các mẫu vòng đeo tay dạng thỏi truyền thống.

Galaxy Fit 4 sẽ có thiết kế khá quen thuộc

Mặt dưới thiết bị tích hợp cụm cảm biến đo nhịp tim quang học (PPG) phục vụ theo dõi sức khỏe liên tục, kết hợp cùng chấu sạc nam cục dạng pogo-pin. Samsung cũng tiếp tục áp dụng cơ chế tháo dây nhanh (quick-release) giúp tháo lắp dây đeo dễ dàng. Cạnh phải của Galaxy Fit 4 duy trì một phím bấm vật lý duy nhất để thực hiện các thao tác điều khiển cơ bản.

Galaxy Fit 4 sẽ sớm ra mắt

Triển vọng ra mắt thị trường

Việc hoàn tất các thử nghiệm nghiệm thu tại cơ quan FCC thường là bước pháp lý cuối cùng trước khi một thiết bị phần cứng được thương mại hóa. Với việc đạt chứng nhận này, Galaxy Fit 4 dự kiến sẽ sớm trình làng trong thời gian tới, tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc thiết bị đeo thông minh phổ thông.