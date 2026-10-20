Samsung Galaxy Fit 4 và Galaxy Buds On lộ diện: Chuẩn Bluetooth 5.4 và tai nghe dạng kẹp Samsung chuẩn bị mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo với Galaxy Fit 4 đạt chuẩn Bluetooth 5.4 cùng tai nghe Galaxy Buds On dạng kẹp sắp mở bán tại Nhật Bản.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng danh mục thiết bị đeo thông minh với hai đại diện mới: vòng theo dõi sức khỏe Galaxy Fit 4 và tai nghe không dây Galaxy Buds On. Loạt dữ liệu pháp lý và trang hỗ trợ kỹ thuật xuất hiện gần đây tại nhiều thị trường quốc tế cho thấy bộ đôi này đã bước vào giai đoạn chuẩn bị phát hành chính thức.

Chứng nhận pháp lý tại Malaysia và Ấn Độ

Hồ sơ lưu trữ tại cơ quan quản lý SIRIM của Malaysia xác nhận mẫu vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Galaxy Fit 4 mang mã hiệu SM-R391 đã được cấp chứng nhận vào ngày 16 tháng 10 năm 2026. Đơn vị tiến hành đăng ký thủ tục là Samsung Malaysia Electronics, báo hiệu sản phẩm đã sẵn sàng gia nhập thị trường Đông Nam Á.

Chứng nhận của Galaxy Fit 4

Cùng thời điểm, thiết bị này cũng được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Việc liên tục hoàn thiện hồ sơ chứng nhận tại các thị trường trọng điểm châu Á phản ánh quy trình chuẩn bị pháp lý đang được Samsung triển khai trước ngày công bố toàn cầu.

Thông số kỹ thuật và đặc điểm cấu hình Galaxy Fit 4

Dữ liệu trích xuất từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho thấy thiết kế mặt lưng của Galaxy Fit 4 tiếp tục kế thừa phong cách từ Galaxy Fit 3. Thiết bị bố trí cụm cảm biến đo đạc dạng viên thuốc nằm ở vị trí trung tâm, đi cùng hai chân tiếp xúc bằng kim loại phục vụ cho cơ chế sạc nam châm.

Thay đổi đáng chú ý về mặt kết nối nằm ở việc nâng cấp giao thức không dây lên chuẩn Bluetooth 5.4, thay thế cho Bluetooth 5.3 từng trang bị trên thế hệ trước. Nâng cấp này giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền tải dữ liệu và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng khi ghép nối với điện thoại thông minh.

Thông số / Tính năng Galaxy Fit 3 (Thế hệ trước) Galaxy Fit 4 (Dự kiến) Chuẩn Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.4 Màn hình AMOLED 1.6 inch cảm ứng Màn hình cảm ứng tích hợp Cảm biến sức khỏe Nhịp tim, theo dõi giấc ngủ Nhịp tim, theo dõi giấc ngủ Kết nối độc lập (Wi-Fi, LTE, GPS) Không hỗ trợ Không hỗ trợ (Không Wi-Fi, NFC, GPS, UWB, LTE) Thời lượng pin tham khảo Lên đến 13 ngày Đang cập nhật

Dù được nâng cấp chuẩn kết nối, Galaxy Fit 4 vẫn duy trì phân khúc vòng đeo tay cơ bản khi lược bỏ các thành phần phức tạp. Cụ thể, thiết bị không tích hợp kết nối Wi-Fi, mạng di động LTE, chip định vị GPS độc lập, giao thức NFC và công nghệ băng tần siêu rộng UWB. Bù lại, sản phẩm vẫn cung cấp đầy đủ các tiện ích thiết yếu như màn hình cảm ứng điều khiển, cảm biến đo nhịp tim liên tục và tính năng phân tích giấc ngủ chuyên sâu.

Galaxy Buds On xuất hiện trên trang hỗ trợ với thiết kế kẹp tai

Song song với vòng theo dõi sức khỏe, Samsung cũng đã thiết lập trang hỗ trợ trực tuyến cho mẫu tai nghe mang tên Galaxy Buds On trên cổng thông tin chính thức tại Ấn Độ. Dù hệ thống mới hiển thị mã định danh sản phẩm mà chưa cập nhật tên gọi thương mại, đây là bước đi thường thấy ngay trước thời điểm sản phẩm lên kệ.

Galaxy Buds On cũng sẽ sớm ra mắt

Galaxy Buds On đánh dấu sản phẩm đầu tiên của Samsung ứng dụng ngôn ngữ thiết kế dạng kẹp vành tai (clip-on) hướng đến thị trường toàn cầu. Kiểu dáng kẹp giúp cố định tai nghe chắc chắn bên ngoài ống tai, mang lại trải nghiệm nghe thoáng khí và thoải mái trong quá trình vận động.

Theo kế hoạch mở bán được xác nhận, Galaxy Buds On sẽ chính thức phát hành tại thị trường Nhật Bản vào ngày 27 tháng 10 năm 2026. Lịch trình cung ứng cho thị trường Ấn Độ cùng các khu vực khác trên thế giới hiện vẫn đang chờ Samsung công bố chi tiết.