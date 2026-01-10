Samsung Galaxy M08 và F08 ra mắt với pin 6.000mAh, cam kết cập nhật phần mềm đến năm 2032 Bộ đôi smartphone giá rẻ mới từ Samsung gây ấn tượng với viên pin dung lượng 6.000mAh, chuẩn kháng nước IP64 và chính sách hỗ trợ nâng cấp hệ thống tới 6 năm liên tục.

Samsung vừa chính thức giới thiệu bộ đôi điện thoại phổ thông mới mang tên Galaxy M08 và Galaxy F08 tại thị trường Ấn Độ. Hướng đến đối tượng người dùng tìm kiếm sự bền bỉ trong phân khúc giá thấp, hai mẫu máy tập trung giải quyết trực tiếp nhu cầu về thời lượng sử dụng dài lâu, độ bền vật lý cơ bản và chính sách hỗ trợ hệ điều hành lâu dài chưa từng có trong tầm giá.

Galaxy F08 và Galaxy M08 ra mắt

Thiết kế thực dụng cùng độ bền đạt chuẩn IP64

Về ngoại hình, Galaxy M08 và Galaxy F08 theo đuổi phong cách tối giản và chú trọng tính tiện dụng. Máy sở hữu thông số kích thước 167.4 x 77.4 x 8.0mm cùng trọng lượng 197g, đem lại cảm giác cầm nắm đầm tay nhưng vẫn đảm bảo độ mỏng gọn cần thiết. Một điểm cộng đáng giá là khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP64, giúp bảo vệ linh kiện bên trong trước các tác động của nước bắn hay môi trường bụi bẩn nhẹ hàng ngày.

Hệ thống bảo mật sinh trắc học được tích hợp trực tiếp vào cảm biến vân tay ở cạnh bên, hỗ trợ thao tác mở khóa tiện lợi. Mặt trước của máy trang bị màn hình PLS LCD kích thước 6.7 inch với độ phân giải HD+ (720 x 1.600 pixel), hiển thị 16 triệu màu, đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản như xem video, đọc tin tức và lướt mạng xã hội.

Ngoại hình của Galaxy F08

Cấu hình ổn định và cam kết cập nhật phần mềm 6 năm

Bộ đôi thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G99+ tám nhân có xung nhịp tối đa 2.2GHz. Đi kèm với chip xử lý là dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Đối với nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn, hãng cho phép người dùng mở rộng không gian bằng thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa lên đến 2TB.

Điểm nhấn công nghệ vượt trội nhất trên Galaxy M08 và Galaxy F08 nằm ở vòng đời hỗ trợ phần mềm. Thiết bị được cài sẵn hệ điều hành Android 17 và cam kết nhận tới 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng 6 năm cập nhật bảo mật liên tục. Người dùng có thể yên tâm vận hành thiết bị an toàn cho tới tận năm 2032 mà không lo lỗi thời về mặt tính năng lẫn bảo mật.

Ngoại hình của Galaxy M08

Thời lượng pin 6.000mAh và hệ thống camera 50MP

Năng lượng hoạt động của máy được cung cấp bởi viên pin dung lượng lớn 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 25W qua cổng USB Type-C. Mức dung lượng này đảm bảo khả năng duy trì hoạt động trong nhiều ngày đối với các tác vụ thông thường. Người dùng cần lưu ý củ sạc nhanh sẽ không đi kèm trong hộp mà cần trang bị thêm.

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Ở mặt sau, thiết bị sở hữu cụm camera kép gồm cảm biến chính 50MP hỗ trợ lấy nét tự động, zoom kỹ thuật số 10x, quay video Full HD ở tốc độ 30 khung hình trên giây và một camera phụ 2MP hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Mặt trước tích hợp camera selfie 8MP phục vụ đàm thoại video.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Màn hình 6.7 inch, PLS LCD, HD+ (720 x 1.600 pixel) Vi xử lý MediaTek Helio G99+ (8 nhân, tối đa 2.2GHz) Bộ nhớ RAM 4GB, ROM 64GB (hỗ trợ microSD tới 2TB) Camera sau 50MP (chính) + 2MP (đo chiều sâu) Camera trước 8MP Dung lượng pin 6.000mAh, sạc nhanh 25W Kháng nước, bụi IP64 Hệ điều hành Android 17, cam kết cập nhật đến năm 2032 Kết nối 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, SIM kép, jack 3.5mm

Ngoài ra, hai sản phẩm còn được tích hợp các tính năng thông minh như Circle to Search để tìm kiếm hình ảnh nhanh chóng, công cụ chia sẻ dữ liệu Quick Share, lớp bảo mật dữ liệu Knox Vault và khả năng tương thích nền tảng nhà thông minh SmartThings. Cổng âm thanh 3.5mm truyền thống vẫn được giữ lại, mang lại sự thuận tiện khi kết nối tai nghe có dây.