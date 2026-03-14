Samsung Galaxy M17e 5G lộ diện: Pin 6000 mAh, giá từ 3.98 triệu đồng và 6 năm cập nhật Mẫu smartphone Galaxy M17e 5G sắp ra mắt ngày 17/3 gây chú ý với viên pin dung lượng lớn, màn hình 120Hz và chính sách cập nhật phần mềm dài hạn lên đến 6 năm.

Samsung đang tích cực chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu điện thoại phân khúc phổ thông Galaxy M17e 5G vào ngày 17/3 tới. Các rò rỉ mới nhất không chỉ tiết lộ cấu hình chi tiết mà còn cung cấp thông tin về mức giá bán cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.

Mức giá dự kiến và các phiên bản màu sắc

Cụ thể, Galaxy M17e 5G được dự báo sẽ có giá khởi điểm từ 13,999 INR (tương đương khoảng 3.98 triệu đồng). Với mức giá này, Samsung mang đến cho người dùng hai tùy chọn màu sắc trẻ trung bao gồm Xanh Blitz và Tím Vibe. Thiết bị sở hữu mặt lưng hoàn thiện từ chất liệu polymer gia cường sợi thủy tinh, giúp tối ưu trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng xử lý

Về khả năng hiển thị, Galaxy M17e 5G trang bị màn hình kích thước lớn 6.7 inch. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+, điểm nhấn quan trọng là tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và nội dung chuyển động trở nên mượt mà hơn đáng kể so với các đối thủ cùng tầm giá.

Bên trong, máy vận hành dựa trên sức mạnh của vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 5G kết hợp cùng GPU Arm Mali-G57. Cấu hình này được đánh giá là lựa chọn hợp lý, đủ sức đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày như lướt web, xem video và chơi các tựa game phổ biến một cách ổn định.

Hệ điều hành Android 16 và cam kết hỗ trợ lâu dài

Một trong những điểm đột phá nhất trên Galaxy M17e 5G là phần mềm. Thiết bị dự kiến được cài đặt sẵn giao diện One UI 8.0 dựa trên hệ điều hành Android 16. Samsung cam kết cung cấp tới 6 năm cập nhật Android và bảo mật, một con số vượt trội trong phân khúc điện thoại giá rẻ.

Bên cạnh đó, máy còn tích hợp hàng loạt tính năng AI hiện đại như Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm), trợ lý Google Gemini, và thông báo thời gian thực qua Now Bar, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Dung lượng pin 6,000mAh và khả năng kết nối

Galaxy M17e 5G sở hữu viên pin dung lượng 6,000mAh, cho phép xem video liên tục lên đến 26 giờ. Đây là ưu điểm lớn dành cho những người dùng cần thiết bị có thời lượng sử dụng dài mà không cần sạc nhiều lần trong ngày. Về kết nối, máy hỗ trợ 12 băng tần 5G, đảm bảo khả năng tương thích mạng tốt và ổn định.

Các trang bị an toàn và tiện ích khác bao gồm hệ thống bảo mật Samsung Knox, ví điện tử Samsung Wallet, cảm biến vân tay tích hợp ở nút nguồn cạnh bên và tiêu chuẩn kháng bụi, nước nhẹ IP54.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy M17e 5G

Thông số Chi tiết Màn hình 6.7 inch, 120Hz, PLS LCD Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 5G Hệ điều hành Android 16, One UI 8.0 Pin 6,000 mAh (xem video 26 giờ) Hỗ trợ cập nhật 6 năm Android và bảo mật Độ bền Kháng nước/bụi IP54

Trong khi chờ đợi sự kiện ra mắt chính thức của Galaxy M17e 5G, người dùng có thể cân nhắc mẫu Galaxy A07 5G hiện đang có mức giá tham khảo khoảng 4.39 triệu đồng với các thông số tương đồng như chip Dimensity 6300 và pin 6000mAh.