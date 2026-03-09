Samsung Galaxy M17e 5G lộ diện: Pin 6500 mAh, chip Dimensity 6300 và thiết kế mới Samsung vừa xác nhận sự hiện diện của Galaxy M17e 5G tại Ấn Độ với điểm nhấn là viên pin 6500 mAh, sạc nhanh 25W và màn hình 120Hz mượt mà trong phân khúc tầm trung.

Samsung Galaxy M17e 5G là mẫu smartphone tầm trung mới nhất vừa xuất hiện trên trang giới thiệu của Amazon Ấn Độ. Việc công bố sớm thông tin sản phẩm cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở rộng phân khúc điện thoại 5G giá phổ thông, tập trung vào đối tượng người dùng cần thiết bị có hiệu năng ổn định và thời lượng sử dụng dài.

Thiết kế trẻ trung với thông điệp "Quái thú toàn diện"

Theo thông tin từ trang giới thiệu của Amazon, Galaxy M17e 5G được định vị với khẩu hiệu “Quái thú toàn diện”. Điều này cho thấy Samsung muốn nhấn mạnh vào sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý, dung lượng pin và các tính năng bổ trợ. Thiết bị sẽ sớm được mở bán với hai tùy chọn màu sắc chủ đạo là Tím và Xanh lá cây.

Samsung chia sẻ thông tin về Galaxy M17e 5G

Về ngoại hình, các hình ảnh rò rỉ cho thấy máy sở hữu cụm camera kép được xếp dọc ở mặt sau, tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại. Đáng lưu ý, các phím điều chỉnh âm lượng của máy được bố trí ở cạnh trái, thay đổi nhẹ so với cách đặt phím truyền thống của nhiều dòng máy Galaxy trước đây.

Cấu hình kỹ thuật và hiệu năng xử lý

Cụ thể, Galaxy M17e 5G dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, một dòng chip tối ưu cho kết nối 5G trong phân khúc tầm trung. Một chi tiết gây chú ý trong các báo cáo kỹ thuật là máy có thể được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Galaxy M17e 5G dự kiến có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Bên cạnh đó, khả năng hiển thị của máy cũng là một điểm cộng lớn với màn hình kích thước 6.7 inch. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+, nhưng bù lại thiết bị hỗ trợ tần số quét lên tới 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể.

Thời lượng pin ấn tượng và khả năng nhiếp ảnh

Điểm nổi bật nhất trên Galaxy M17e 5G chính là viên pin dung lượng 6,500 mAh, con số vượt trội so với mức trung bình 5,000 mAh trên thị trường hiện nay. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh công suất 25W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này.

Điện thoại M-Series tiếp theo của Samsung được đồn đại có dung lượng pin ấn tượng

Về khả năng chụp ảnh, máy được trang bị camera chính độ phân giải 50MP ở mặt sau, hứa hẹn mang lại độ chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng. Phía trước là camera selfie 8MP phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung cơ bản.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy M17e 5G

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 6.7 inch, HD+, 120Hz Dung lượng pin 6,500 mAh Sạc nhanh 25W Camera sau 50MP (Kép) Camera trước 8MP Hệ điều hành Android 16

Hiện tại, mức giá chính thức và ngày mở bán cụ thể của Galaxy M17e 5G tại thị trường Ấn Độ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc xuất hiện trên Amazon, người dùng có thể kỳ vọng sản phẩm sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới với mức giá cạnh tranh.