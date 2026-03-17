Samsung Galaxy M17e 5G ra mắt: Pin 6.000 mAh, chip Dimensity 6300 và hỗ trợ cập nhật 6 năm Mẫu smartphone giá rẻ mới của Samsung gây ấn tượng với dung lượng pin lớn, màn hình 120Hz và cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn lên đến 6 năm, một con số hiếm thấy trong phân khúc.

Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại Galaxy M17e 5G, bổ sung vào dòng M-series một thiết bị chú trọng vào thời lượng pin và tính ổn định lâu dài. Sản phẩm kết hợp giữa thiết kế hiện đại và cấu hình phần cứng tối ưu cho các nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Galaxy M17e 5G ra mắt với thiết kế hấp dẫn

Màn hình 120Hz và hiệu năng từ chip Dimensity 6300

Galaxy M17e 5G sở hữu màn hình LCD kích thước lớn 6.7 inch. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (1,600 x 720 pixel), thiết bị vẫn đảm bảo trải nghiệm vuốt chạm mượt mà nhờ tần số quét 120Hz. Đây là một điểm cộng lớn cho người dùng thường xuyên lướt web hoặc sử dụng mạng xã hội.

Về sức mạnh bên trong, máy được trang bị chipset Dimensity 6300 của MediaTek. Người dùng có các tùy chọn bộ nhớ RAM lên tới 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa lên đến 2TB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn.

Cam kết hỗ trợ phần mềm kỷ lục trong phân khúc

Một trong những điểm đột phá nhất của Galaxy M17e 5G chính là chính sách hỗ trợ phần mềm. Thiết bị dự kiến sẽ được cài sẵn giao diện One UI 8 dựa trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Samsung cam kết cung cấp 6 năm cập nhật hệ điều hành Android cũng như các bản vá bảo mật định kỳ. Điều này giúp kéo dài vòng đời sử dụng của sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dùng phổ thông.

Điểm nhấn của Galaxy M17e 5G đến từ viên pin dung lượng lớn và thiết kế bắt mắt

Thời lượng pin 6.000 mAh và tích hợp AI thông minh

Đúng như truyền thống của dòng Galaxy M, M17e 5G sở hữu viên pin dung lượng 6,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W. Theo công bố từ nhà sản xuất, máy có khả năng phát video liên tục lên đến 26 giờ. Hệ thống còn tích hợp Công nghệ pin thích ứng, tự động đưa các ứng dụng ít dùng vào chế độ ngủ sâu để tối ưu hóa điện năng.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đưa tính năng "Circle to Search" lên dòng máy này. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin bằng cách khoanh tròn hoặc chạm vào bất kỳ đối tượng nào trên màn hình mà không cần chuyển đổi ứng dụng, mang lại sự tiện lợi trong quá trình tra cứu thông tin nhanh.

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP và ống kính phụ 2MP hỗ trợ đo độ sâu để chụp ảnh chân dung xóa phông. Thiết bị cũng đạt chuẩn IP54 về khả năng kháng bụi và nước nhẹ, cùng cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên.

| Thông số | Chi tiết | Màn hình 6.7 inch, LCD, HD+, 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 RAM/ROM 4GB/128GB hoặc 6GB/128GB (Hỗ trợ thẻ nhớ 2TB) Pin 6,000 mAh, sạc nhanh 25W Camera sau Chính 50MP + Phụ 2MP Phần mềm One UI 8 (Android 16), hỗ trợ 6 năm cập nhật Kết nối 5G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.3, Jack 3.5mm

Di động mới ra mắt của Samsung có giá phải chăng

Tại thị trường Ấn Độ, Galaxy M17e 5G được chào bán với hai phiên bản màu sắc là Tím Vibe và Xanh Blitz. Giá bán cụ thể như sau:

Phiên bản 4GB RAM + 128GB ROM: 12,999 INR (khoảng 3.7 triệu đồng).

Phiên bản 6GB RAM + 128GB ROM: 14,499 INR (khoảng 4.12 triệu đồng).

Ngoài ra, trong phân khúc tương đương, người dùng cũng có thể cân nhắc thêm Galaxy A07 5G với cấu hình và tính năng có nhiều điểm tương đồng.