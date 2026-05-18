Samsung Galaxy M47 5G và Galaxy F70 Pro đạt chứng nhận quan trọng trước ngày ra mắt Dữ liệu từ cơ quan BIS Ấn Độ cho thấy Samsung sắp trình làng bộ đôi Galaxy M47 5G và Galaxy F70 Pro với chip Snapdragon 6 Gen 3 cùng hệ điều hành Android 16.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng danh mục điện thoại thông minh tầm trung tại thị trường Ấn Độ với hai mẫu máy mới là Galaxy M47 5G và Galaxy F70 Pro 5G. Cả hai thiết bị này vừa chính thức xuất hiện trên nền tảng chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS), báo hiệu thời điểm ra mắt thương mại đang đến gần.

Lộ diện thông số qua cơ sở dữ liệu chứng nhận BIS

Theo dữ liệu từ BIS, Samsung đã đăng ký hai thiết bị mới với mã hiệu lần lượt là SM-M476B/DS và SM-E476B/DS. Dựa trên quy luật đặt tên truyền thống và các dữ liệu IMEI ghi nhận trước đó, các chuyên gia công nghệ xác định đây chính là Galaxy M47 5G và Galaxy F70 Pro 5G. Ký tự "DS" trong mã hiệu xác nhận cả hai mẫu máy đều hỗ trợ khả năng sử dụng hai SIM vật lý.

Galaxy M47 và Galaxy F70 Pro đạt chứng nhận BIS

Việc được ghi nhận trong hệ thống BIS vào ngày 15/5/2026 cho thấy Samsung đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng. Thông thường, các sản phẩm đạt chứng nhận này sẽ được công bố chính thức tại thị trường Ấn Độ chỉ trong vòng vài tuần sau đó.

Phân tích cấu hình và hiệu năng kỹ thuật

Dữ liệu rò rỉ từ nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench cho thấy Galaxy M47 5G sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 của Qualcomm. Đây là con chip được xây dựng với cấu trúc 8 nhân, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao xung nhịp 2.40GHz và 4 nhân tiết kiệm điện 1.80GHz, kết hợp cùng chip đồ họa Adreno 710.

Các điện thoại tầm trung mới của Samsung sẽ sở hữu cấu hình phần cứng tốt

Về khả năng đa nhiệm, thiết bị dự kiến sở hữu dung lượng RAM 8GB. Đáng chú ý, Galaxy M47 5G có thể là một trong những mẫu máy tầm trung đầu tiên được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 cùng giao diện người dùng One UI 8 ngay khi xuất xưởng. Đây được xem là nỗ lực của Samsung trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh về phần mềm lâu dài cho người dùng.

Chiến lược định vị sản phẩm của Samsung

Một điểm đáng lưu ý là mã hiệu của Galaxy M47 5G và Galaxy F70 Pro 5G gần như tương đồng, chỉ khác biệt ở ký tự định danh dòng máy (M và E). Điều này củng cố giả thuyết cho rằng Samsung sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược đổi tên sản phẩm cho các kênh phân phối khác nhau. Theo đó, hai thiết bị có thể sở hữu chung một nền tảng phần cứng nhưng được tối ưu hóa cho các phân khúc khách hàng trực tuyến hoặc bán lẻ riêng biệt.

Galaxy M47 5G sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Việc đồng nhất phần cứng giữa dòng M và dòng F giúp Samsung tối ưu hóa quy trình sản xuất và chi phí linh kiện, từ đó đưa ra mức giá cạnh tranh hơn trong phân khúc smartphone tầm trung đang có sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu đối thủ.