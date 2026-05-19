Samsung Galaxy S25 Edge giảm giá gần 50%: Flagship siêu mỏng mạnh mẽ có đáng mua? Với mức giá hiện chỉ từ 16,49 triệu đồng, Galaxy S25 Edge trở thành đối thủ đáng gờm nhờ chip Snapdragon 8 Elite, thiết kế titan và khả năng hỗ trợ phần mềm tới năm 2032.

Từng là mẫu flagship có giá niêm yết xấp xỉ 30 triệu đồng, Samsung Galaxy S25 Edge hiện đang ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Sau một năm ra mắt kể từ tháng 5/2025, mẫu smartphone này đã giảm gần một nửa giá trị, tạo ra sức ép lớn lên các đối thủ trong cùng phân khúc như iPhone 17e hay OPPO Reno13 Pro 5G.

Biến động giá Samsung Galaxy S25 Edge mới nhất

Theo dữ liệu từ các đơn vị phân phối chính hãng, giá bán của Galaxy S25 Edge đã có sự chênh lệch lớn so với thời điểm mở bán. Việc đưa mức giá về phân khúc cận cao cấp giúp người dùng dễ dàng tiếp cận một thiết bị sở hữu cấu hình đầu bảng.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá hiện tại (VND) Mức chênh lệch (VND) Galaxy S25 Edge 12GB/256GB 29.450.000 16.490.000 12.960.000 Galaxy S25 Edge 12GB/512GB 35.990.000 18.590.000 17.400.000

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite và Galaxy AI

Điểm đáng giá nhất trên Galaxy S25 Edge chính là vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm. Đây là con chip cung cấp hiệu năng xử lý đa nhiệm ổn định và khả năng duy trì hiệu suất dài hạn. Qua các bài kiểm tra thực tế, máy đạt những con số ấn tượng so với các đối thủ cùng tầm giá.

Geekbench 6: Đạt 3131 điểm đơn nhân và 9391 điểm đa nhân (vượt xa Vivo V70 và OPPO Reno13 Pro).

Antutu 10: Đạt hơn 2,1 triệu điểm, tương đương với các dòng flagship cao cấp nhất hiện nay.

3D Mark Wild Life Extreme: Đạt 6473 điểm, cho thấy khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ khi chơi game nặng.

Thiết bị hiện đã được cập nhật lên hệ điều hành Android 16 với giao diện OneUI 8, tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI. Đặc biệt, Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm cho model này đến tận năm 2032, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.

Thiết kế Titan siêu mỏng và màn hình Dynamic AMOLED 1.5K

Dù có mức giá đã giảm sâu, Galaxy S25 Edge vẫn giữ nguyên đẳng cấp của một chiếc flagship với khung viền titan cao cấp và mặt kính Gorilla Glass Ceramic 2. Điểm ấn tượng nhất là độ dày chỉ 5,88mm, biến đây trở thành một trong những smartphone mỏng nhất thế giới, mang lại cảm giác cầm nắm tinh tế.

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình 6,7 inch Dynamic AMOLED độ phân giải 1.5K. Công nghệ LTPO cho phép tần số quét thích ứng từ 1Hz đến 120Hz giúp tối ưu năng lượng. Độ sáng thực tế đạt 1416 nit, đảm bảo nội dung luôn hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Hệ thống camera 200MP và sự đánh đổi về dung lượng pin

Samsung đã đưa cảm biến chính 200MP lên thân máy siêu mỏng của S25 Edge, kết hợp cùng camera góc rộng 12MP. Hệ thống này cho khả năng chụp ảnh chi tiết cao và quay video ổn định nhờ chống rung quang học. Camera selfie 12MP cũng đáp ứng tốt các nhu cầu liên lạc trực tuyến và sáng tạo nội dung.

Tuy nhiên, để đổi lấy thiết kế siêu mỏng, dung lượng pin của máy chỉ dừng lại ở mức 3900 mAh. Thử nghiệm thực tế cho thấy máy đạt khoảng 12 giờ 6 phút onscreen, thấp hơn so với các đối thủ sở hữu viên pin lớn như Vivo V70 5G (6500 mAh). Đây là yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu thường xuyên sử dụng máy với cường độ cực cao mà không có bộ sạc bên cạnh.

Tổng kết

Với mức giá quanh ngưỡng 16,5 triệu đồng, Samsung Galaxy S25 Edge hiện là lựa chọn tối ưu về hiệu năng và thiết kế trong phân khúc. Mặc dù pin không quá ấn tượng, nhưng sự kết hợp giữa chip Snapdragon 8 Elite, màn hình xuất sắc và cam kết cập nhật phần mềm 7 năm vẫn khiến đây là món hời công nghệ đáng cân nhắc tại thị trường Việt Nam.