Samsung Galaxy S26 có thể hỗ trợ AirDrop: Bước ngoặt xóa bỏ rào cản với iPhone Dòng Galaxy S26 sắp ra mắt của Samsung được kỳ vọng sẽ tích hợp khả năng tương thích AirDrop, cho phép chia sẻ dữ liệu trực tiếp với các thiết bị Apple một cách dễ dàng.

Samsung dự kiến chính thức ra mắt các mẫu Galaxy S26 vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam). Dù hầu hết các tính năng chính đã lộ diện, thông tin rò rỉ phút chót từ leaker chunvn8888 trên mạng xã hội X cho biết dòng flagship này có thể tương thích với tính năng AirDrop của Apple.

Dòng Galaxy S26 có thể tương thích AirDrop

Cơ chế tương thích AirDrop thông qua Quick Share

Khả năng chia sẻ file liên nền tảng này được cho là sẽ thực hiện thông qua Quick Share của Samsung. Nguồn tin cho biết tính năng này "rất có thể" sẽ xuất hiện trên các thiết bị Samsung đời cũ hơn thông qua bản cập nhật phần mềm One UI 8.5 trong tương lai.

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, người dùng Galaxy S26 có thể chia sẻ dữ liệu trực tiếp với iPhone, iPad và máy Mac. Để thực hiện, thiết bị Apple của người nhận cần thiết lập chế độ hiển thị AirDrop là "Mọi người". Ngược lại, khi nhận file, người dùng Samsung cần bật Quick Share để thiết bị Apple có thể nhận diện và gửi tệp tin.

Người dùng điện thoại Galaxy và iPhone có thể sớm chia sẻ file cho nhau dễ dàng hơn

Sự hợp nhất giữa hệ sinh thái Android và iOS

Trước đó, Google cũng đã gây bất ngờ khi giới thiệu dòng Pixel 10 với khả năng tương thích AirDrop tương tự thông qua Quick Share của Android. Việc Samsung - hãng điện thoại Android có thị phần lớn nhất thế giới - áp dụng công nghệ này sẽ mang lại khả năng tương thích cho một phần đáng kể của hệ sinh thái Android toàn cầu.

Hiện tại, Quick Share của Google và Samsung đã được hợp nhất về mặt nền tảng. Tuy nhiên, khả năng tương tác trực tiếp với AirDrop hiện vẫn chỉ giới hạn trên các dòng Pixel mới nhất. Nếu Galaxy S26 chính thức hỗ trợ, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ ranh giới dữ liệu giữa hai hệ điều hành Android và iOS.

Dòng Galaxy S26 sẽ ra mắt trong vài giờ tới

Thông số kỹ thuật tham khảo dòng Galaxy S25

Trong khi chờ đợi sự ra mắt của thế hệ mới, dòng Galaxy S25 hiện vẫn đang là những thiết bị cao cấp nhất của Samsung với cấu hình mạnh mẽ.

Thông số Chi tiết (Galaxy S25) Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.2 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Camera chính 50MP, Zoom quang 3X, quay video 8K Độ bền Kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68

Mặc dù Samsung và Google chưa xác nhận thông tin này, nhưng việc mở rộng khả năng tương thích liên nền tảng được xem là chiến lược dài hơi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng Android khi tương tác với các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple.