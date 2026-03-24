Samsung Galaxy S26 đạt điểm sửa chữa 9/10: Bước tiến lớn về độ bền và tính bền vững Samsung Galaxy S26 gây ấn tượng với khả năng thay thế linh kiện dễ dàng nhờ thiết kế dạng mô-đun và ưu tiên ốc vít thay vì keo dán cường độ cao.

Samsung Galaxy S26 vừa nhận được đánh giá cao về khả năng sửa chữa với số điểm 9/10 từ kênh YouTube PBKreviews. Kết quả này cho thấy biến thể tiêu chuẩn cũng sở hữu mức độ dễ dàng bảo trì tương đương với phiên bản Ultra cao cấp, một con số cực kỳ ấn tượng trong phân khúc flagship hiện nay.

Galaxy S26 có thiết kế dễ sửa chữa

Thiết kế mô-đun tối ưu hóa việc thay thế linh kiện

Thông thường, các bài thử nghiệm tháo rời (teardown) thường chỉ tập trung vào các mẫu máy cao cấp nhất. Tuy nhiên, kết quả từ PBKreviews cho thấy Samsung đã đồng nhất tư duy thiết kế trên dòng Galaxy S26. Điểm then chốt nằm ở việc hãng thiết kế các linh kiện theo dạng mô-đun, cho phép tháo rời từng bộ phận mà không ảnh hưởng đến các thành phần xung quanh.

Đặc biệt, thay vì sử dụng quá nhiều keo dán cường độ cao gây khó khăn cho việc tiếp cận nội thất, Samsung đã ưu tiên sử dụng hệ thống ốc vít. Cách tiếp cận này giúp việc thay thế các bộ phận như màn hình, pin hay cổng sạc trở nên đơn giản hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro hư hỏng linh kiện trong quá trình sửa chữa.

Flagship mới của Samsung vừa ra mắt cách đây không lâu

Thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy S26

Bên cạnh khả năng sửa chữa vượt trội, Galaxy S26 vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về phần cứng mạnh mẽ và thiết kế bền bỉ với khung nhôm Armor Aluminum cùng chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Exynos 2600 (tiến trình 2nm) Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.3 inch, 120Hz, 2600 nits Camera chính 50MP (hỗ trợ quay Log 10 bit HDR) Dung lượng pin 4300 mAh (Sạc nhanh 25W) Độ bền Khung Armor Aluminum, chuẩn IP68

Việc cải thiện khả năng sửa chữa không chỉ nâng cao giá trị sử dụng lâu dài cho thiết bị mà còn đóng góp tích cực vào tính bền vững, yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng công nghệ quan tâm. Samsung đang cho thấy nỗ lực trong việc giúp người dùng dễ dàng bảo trì thiết bị mà không cần tốn quá nhiều chi phí thay thế phức tạp.