Samsung Galaxy S26 FE lộ diện: Thiết kế camera mới cùng sức mạnh từ chip Exynos 2500 Hình ảnh render mới nhất của Samsung Galaxy S26 FE hé lộ bước lột xác về thiết kế cụm camera xếp dọc, kết hợp cùng vi xử lý Exynos 2500 và 8GB RAM.

Những thông tin rò rỉ đầu tiên từ dự án The Cipher Project vừa hé lộ thiết kế và thông số kỹ thuật ban đầu của mẫu smartphone Samsung Galaxy S26 FE. Theo đó, dòng sản phẩm cận cao cấp này sẽ nhận được sự thay đổi lớn về ngoại hình với cụm mô-đun camera xếp dọc hoàn toàn mới, đồng thời nâng cấp hiệu năng nhờ vi xử lý Exynos 2500 và RAM 8GB.

Galaxy S26 FE lộ ảnh render, hé lộ 3 tùy chọn màu bắt mắt

Bước chuyển mình trong ngôn ngữ thiết kế cụm camera

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 FE so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở khu vực mặt lưng. Thay vì đặt các ống kính camera rời rạc trực tiếp trên mặt lưng như thế hệ trước, Samsung đã tích hợp toàn bộ hệ thống ống kính vào một mô-đun hình chữ nhật xếp dọc gọn gàng. Sự thay đổi này tạo cảm giác liền mạch, hiện đại và gia tăng độ nhận diện cho sản phẩm.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Ở mặt trước, máy tiếp tục duy trì phong cách thiết kế với màn hình phẳng và phần viền bezel được tối ưu siêu mỏng. Camera selfie dạng nốt ruồi được đặt chính giữa cạnh trên. Khung viền của máy được làm phẳng theo xu hướng hiện đại, bố trí cụm phím nguồn và phím điều chỉnh âm lượng ở cạnh phải nhằm tối ưu thao tác sử dụng bằng một tay.

Galaxy S26 FE sẽ sớm được Samsung ra mắt

Tùy chọn màu sắc hướng tới đối tượng người dùng trẻ

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy S26 FE sẽ mang đến ba tùy chọn màu sắc bao gồm: xanh đen pha ánh tím, xanh lá nhạt và đen cổ điển. Các tông màu này được định hình nhằm đáp ứng sở thích đa dạng của nhóm người dùng trẻ năng động, đề cao tính thời trang và cá nhân hóa.

Nâng cấp cấu hình với vi xử lý Exynos 2500

Bên cạnh diện mạo mới, Galaxy S26 FE được kỳ vọng mang lại hiệu năng ấn tượng nhờ trang bị vi xử lý Exynos 2500 do Samsung tự phát triển, kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8GB. Mức dung lượng RAM và vi xử lý mới này đảm bảo khả năng vận hành mượt mà đối với các tác vụ đa nhiệm hàng ngày cũng như các ứng dụng đòi hỏi khả năng xử lý đồ họa cao.

Galaxy S26 FE sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật rò rỉ của Galaxy S26 FE

Dưới đây là các thông số cấu hình cốt lõi được tổng hợp từ nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết rò rỉ trên Galaxy S26 FE Vi xử lý Exynos 2500 Dung lượng RAM 8GB Cụm camera sau Mô-đun hình chữ nhật xếp dọc liền khối Màn hình Màn hình phẳng, viền mỏng, camera nốt ruồi Màu sắc Xanh đen ánh tím, Xanh lá nhạt, Đen Thời điểm ra mắt dự kiến Sự kiện IFA (dự kiến tháng sau)

Với những cải tiến đồng bộ từ ngoại hình đến phần cứng bên trong, Galaxy S26 FE hứa hẹn sẽ là chiếc smartphone nhận được nhiều sự chú ý trong phân khúc cận cao cấp ngay khi chính thức trình làng.