Samsung Galaxy S26 FE lộ diện thiết kế qua phụ kiện sạc từ tính và hai gam màu mới Hình ảnh ốp lưng chính thức hé lộ Samsung Galaxy S26 FE hỗ trợ phụ kiện sạc từ tính, giữ thiết kế tối giản cùng các phiên bản màu Tím Cobalt và Xanh Bạc Hà.

Loạt hình ảnh rò rỉ từ các phụ kiện chính thức của Samsung Galaxy S26 FE vừa được chia sẻ, mang đến cái nhìn chi tiết đầu tiên về mẫu smartphone dòng Fan Edition tiếp theo. Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là sự bổ sung của hệ sinh thái phụ kiện hỗ trợ sạc từ tính, cùng với ngôn ngữ thiết kế được tinh chỉnh nhẹ nhàng và hai tùy chọn màu sắc hiện đại.

Hệ sinh thái sạc từ tính được tích hợp qua phụ kiện chính hãng

Hình ảnh phụ kiện rò rỉ cho thấy Samsung sẽ phát hành hai mẫu ốp lưng chính thức dành cho Galaxy S26 FE bao gồm Clear Magnet Case và Silicone Magnetic Case. Cả hai món phụ kiện này đều được trang bị sẵn vòng nam châm ở mặt lưng, cho phép thiết bị dễ dàng kết nối với các bộ sạc không dây và phụ kiện hít từ tính.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Đáng chú ý, việc đưa vòng từ tính lên ốp lưng thay vì tích hợp trực tiếp vào trong thân máy được xem là giải pháp tối ưu của Samsung. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí sản xuất phần cứng thiết bị, đồng thời duy trì độ mỏng nhẹ tối đa cho điện thoại mà vẫn đảm bảo người dùng trải nghiệm trọn vẹn sự tiện lợi từ hệ sinh thái phụ kiện từ tính.

Đối với phiên bản ốp lưng trong suốt Clear Magnet Case, người dùng có thể khoe trọn màu sắc nguyên bản của thiết bị. Trong khi đó, mẫu Silicone Magnetic Case mang lại cảm giác cầm nắm êm ái nhờ chất liệu silicon mềm mại, tăng cường khả năng chống va đập cho máy.

Galaxy S26 FE sẽ sớm được Samsung ra mắt

Thiết kế quen thuộc cùng màu sắc hướng tới người dùng trẻ

Bên cạnh tính năng từ tính, thiết kế tổng thể của Galaxy S26 FE kế thừa nhiều nét tương đồng với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 FE. Mặt sau của thiết bị tiếp tục duy trì cụm ba camera đặt dọc riêng biệt trực tiếp trên mặt lưng, tạo nên diện mạo tối giản và liền mạch.

Galaxy S26 FE sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình với viền xung quanh tương đối mỏng. Dù phần cằm dưới vẫn có độ dày nhỉnh hơn đôi chút so với ba cạnh còn lại, không gian hiển thị tổng thể vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Dữ liệu rò rỉ cũng xác nhận hai phiên bản màu sắc nổi bật sẽ xuất hiện là Tím Cobalt (Cobalt Violet) và Xanh Bạc Hà (Mint).

Thời điểm ra mắt và thông số tham chiếu dòng Fan Edition

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức giới thiệu Galaxy S26 FE vào đầu tháng 9 tại sự kiện công nghệ IFA. Đây là thời điểm quen thuộc để hãng tung ra phiên bản Fan Edition nhằm củng cố vị thế trong phân khúc điện thoại cận cao cấp trước giai đoạn mua sắm cuối năm.

Để dung hòa giữa hiệu năng và giá thành, dòng FE thường sở hữu thông số kỹ thuật tiệm cận dòng flagship tiêu chuẩn. Dưới đây là bảng thông số tham chiếu từ thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 FE:

Thông số Galaxy S25 FE (Tham chiếu) Vi xử lý Exynos 2400 (RAM 8GB) Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch FHD+, 120Hz Camera sau Chính 50MP, Zoom quang 3x, Góc siêu rộng Pin & Sạc 4900mAh, Sạc nhanh 45W Kết nối 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Với việc bổ sung hệ sinh thái phụ kiện từ tính cùng các tùy chọn màu sắc mới, Galaxy S26 FE hứa hẹn tiếp tục là giải pháp cân bằng giữa giá trị sử dụng và chi phí sở hữu cho người dùng trong thời gian tới.