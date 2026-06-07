Samsung Galaxy S26 FE lộ diện thực tế: Cụm camera mới lạ và chip Exynos 2500 Hình ảnh rò rỉ từ chứng nhận WPC hé lộ thiết kế camera phá cách của Galaxy S26 FE, đi kèm sức mạnh từ chip Exynos 2500 và hệ điều hành Android 17 hiện đại.

Dòng sản phẩm Fan Edition (FE) của Samsung luôn chiếm được cảm tình của người dùng nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng flagship và mức giá dễ tiếp cận. Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên của Galaxy S26 FE đã bất ngờ xuất hiện, mang đến cái nhìn chi tiết về ngôn ngữ thiết kế mới mà Samsung dự kiến áp dụng cho thế hệ năm nay.

Thiết kế cụm camera gây tranh cãi trên Galaxy S26 FE

Theo các thông tin từ danh sách chứng nhận WPC, thiết bị mới với mã model SM-S741 chính là chiếc Galaxy S26 FE đang được mong đợi. Điểm thay đổi lớn nhất và cũng gây chú ý nhất chính là cụm camera phía sau. Thay vì thiết kế các ống kính rời rạc như thế hệ tiền nhiệm, Samsung dường như đang quay trở lại với phong cách cụm camera liền khối, nổi lên rõ rệt khỏi mặt lưng.

Hình ảnh thực tế vô cùng rõ nét của Samsung Galaxy S26 FE bị rò rỉ

Đáng chú ý, cụm camera này có phong cách khá giống với dòng Galaxy Z Fold trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một chi tiết khiến giới công nghệ bàn tán là vị trí đặt camera. Hình ảnh rò rỉ cho thấy các ống kính được đặt rất sát vào cạnh bên và cạnh trên của máy, tạo cảm giác hơi lệch và thiếu sự cân đối so với ngôn ngữ thiết kế truyền thống của Samsung, nơi các cụm camera thường được đẩy lùi vào trong một khoảng nhất định để tạo sự hài hòa thị giác.

Cụm camera S26 FE đặt sát hơn vào cạnh bên và cạnh trên của điện thoại

Cấu hình đột phá với chip Exynos 2500 và Android 17

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Galaxy S26 FE còn hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy máy sẽ được trang bị vi xử lý Exynos 2500. Đây là con chip được kỳ vọng sẽ khắc phục các nhược điểm về nhiệt độ và hiệu suất của các thế hệ trước nhờ quy trình sản xuất tiên tiến.

Đi kèm với con chip mạnh mẽ là dung lượng RAM 8GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà. Đặc biệt, Galaxy S26 FE dự kiến sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng. Việc trang bị phần mềm mới nhất cho thấy cam kết của Samsung trong việc hỗ trợ lâu dài cho dòng FE, biến nó thành một lựa chọn bền vững cho người dùng.

Ảnh ốp lưng Galaxy S26 FE trước đó đã hé lộ nhiều chi tiết thú vị

Vị thế chiến lược trong phân khúc cận cao cấp

Dù có một vài điểm lạ lẫm trong thiết kế camera, Galaxy S26 FE vẫn được đánh giá là quân bài chiến lược của Samsung. Trong bối cảnh các mẫu flagship dòng S tiêu chuẩn ngày càng tăng giá, phiên bản FE đóng vai trò giữ chân người dùng ở lại với hệ sinh thái cao cấp nhưng với mức chi phí hợp lý hơn. Nếu Samsung tối ưu tốt giữa sức mạnh của Exynos 2500 và hệ điều hành Android 17, chiếc điện thoại này hoàn toàn có thể trở thành mẫu máy quốc dân trong phân khúc cận cao cấp.

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức trình làng Galaxy S26 FE vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Các thông tin về mức giá và ngày mở bán cụ thể tại thị trường Việt Nam vẫn đang được giữ kín, nhưng với những rò rỉ hiện tại, đây chắc chắn là một thiết bị đáng để chờ đợi đối với các tín đồ công nghệ.