Samsung Galaxy S26 FE rò rỉ toàn bộ thông số: Chip Exynos 2500, sạc 45W và thời điểm ra mắt Rò rỉ mới nhất hé lộ Samsung Galaxy S26 FE sở hữu sạc nhanh 45W, vi xử lý Exynos 2500 cùng ba tùy chọn bộ nhớ và sẽ ra mắt vào tháng 9/2026.

Thông tin rò rỉ mới đây từ nguồn tin billbil-kun đã mang đến bức tranh toàn diện về Galaxy S26 FE – mẫu điện thoại cận cao cấp tiếp theo của Samsung. Sản phẩm hứa hẹn giữ vững sứ mệnh mang trải nghiệm cao cấp đến người dùng với mức giá dễ tiếp cận, đồng thời ghi nhận nhiều nâng cấp đáng chú ý về hiệu năng và công nghệ sạc.

Galaxy S26 FE sẽ là thành viên tiếp theo của dòng Galaxy S26

Thời điểm trình làng và các tùy chọn màu sắc mới

Theo báo cáo được công bố trên Dealabs, Samsung dự kiến sẽ chính thức giới thiệu Galaxy S26 FE vào khoảng ngày 1/9/2026. Mốc thời gian này hoàn toàn trùng khớp với chu kỳ phát hành sản phẩm của hãng công nghệ Hàn Quốc, bởi phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 FE cũng từng ra mắt vào đầu tháng 9 năm trước.

Bên cạnh đó, thiết bị sẽ mang đến cho người dùng ba sự lựa chọn màu sắc bao gồm Graphite, Aqua Green và một phiên bản màu tím pha xanh hoàn toàn mới. Đây được xem là bước tinh chỉnh ngoại hình nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho dòng Fan Edition năm nay.

Galaxy S26 FE sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau

Cấu hình kỹ thuật: Chip Exynos 2500 và đột phá về sạc 45W

Về mặt hiệu năng, các nguồn tin trước đó khẳng định Galaxy S26 FE sẽ được trang bị vi xử lý Exynos 2500 do Samsung tự phát triển. Con chip này hứa hẹn đáp ứng tốt mọi nhu cầu xử lý tác vụ cũng như tối ưu điện năng cho người dùng.

Đáng chú ý, điểm cải tiến vượt trội của Galaxy S26 FE nằm ở công nghệ sạc. Thiết bị hỗ trợ công suất sạc nhanh lên tới 45W, vượt xa con số 25W trên phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn. Việc nâng cấp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong phân khúc cận cao cấp.

Galaxy S26 FE sẽ hỗ trợ sạc nhanh 45W

Biến động giá bán và khả năng tiếp cận thị trường

Galaxy S26 FE dự kiến được phân phối với ba tùy chọn dung lượng lưu trữ là 128GB, 256GB và 512GB. Tại thị trường Pháp, mức giá dự kiến lần lượt là:

Phiên bản 128GB: 799 EUR (khoảng 24,13 triệu đồng)

799 EUR (khoảng 24,13 triệu đồng) Phiên bản 256GB: 899 EUR (khoảng 27,14 triệu đồng)

899 EUR (khoảng 27,14 triệu đồng) Phiên bản 512GB: 1,099 EUR (khoảng 33,18 triệu đồng)

So với Galaxy S25 FE, mức giá bán này có sự tăng nhẹ. Xu hướng điều chỉnh giá xuất phát từ việc chi phí sản xuất linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ RAM và NAND, đang ngày càng leo thang trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, do mức giá tại châu Âu thường bao gồm thuế phí cao, sản phẩm khi cập bến các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, được dự đoán sẽ có mức giá dễ chịu hơn, dao động quanh khoảng 17 triệu đồng.