Samsung Galaxy S26 FE và Tab S12 lộ diện trên hệ thống Google: Chip Dimensity 9500 và màn hình BOE Dữ liệu từ Google xác nhận sự tồn tại của Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 Ultra với những thay đổi lớn về cấu hình như chip MediaTek và màn hình từ đối tác BOE.

Hệ thống của Google vừa vô tình xác nhận sự tồn tại của bộ đôi Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 series. Thông tin này xuất hiện trong danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhận gói dùng thử dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trả phí của Google, cho thấy Samsung đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm để chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức, dự kiến vào khoảng tháng 9 tới.

Sự xuất hiện bất ngờ trên danh sách dịch vụ của Google

Việc Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 xuất hiện cùng lúc với các dòng flagship như Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 trên hệ thống nội bộ của Google là minh chứng rõ ràng nhất cho lộ trình sản phẩm của Samsung. Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật cần thiết để các thiết bị mới có thể tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái AI mà Google và Samsung đang hợp tác phát triển.

Danh sách rò rỉ từ ứng dụng Google cho thấy sự xuất hiện của bộ đôi S26 FE và Tab S12

Galaxy Tab S12 Ultra: Bước ngoặt với vi xử lý MediaTek

Điểm đáng chú ý nhất trên dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S12 Ultra chính là sự thay đổi về nền tảng phần cứng. Thay vì sử dụng chip Snapdragon như các thế hệ trước, Samsung dự kiến trang bị vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ từ MediaTek. Đây là chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí trong bối cảnh giá chip cao cấp đang ngày càng tăng.

Về thiết kế, Galaxy Tab S12 Ultra vẫn duy trì ngôn ngữ đặc trưng của dòng Ultra với kích thước tổng thể khoảng 326.34 x 208.46 x 5.12 mm. Máy sẽ đi kèm các tùy chọn RAM lên tới 12GB hoặc 16GB, bộ nhớ trong tối đa 1TB và hỗ trợ cập nhật hệ điều hành Android trong vòng 6 năm.

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Galaxy S26 FE: Thay đổi từ chuỗi cung ứng màn hình

Đối với phiên bản dành cho người hâm mộ Galaxy S26 FE, Samsung thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ khi hợp tác với BOE để cung cấp tấm nền OLED. Đây là lần đầu tiên dòng Fan Edition sử dụng màn hình từ một đối tác bên ngoài thay vì tấm nền do Samsung Display tự sản xuất. Thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp thiết bị có mức giá cạnh tranh hơn trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị cao cấp.

Về hiệu năng, các dữ liệu từ Geekbench cho thấy Galaxy S26 FE sẽ sử dụng chip Exynos 2500. Vi xử lý này được xây dựng trên cấu trúc nhân 1+2+5+2, tập trung vào khả năng xử lý đa nhiệm và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ.

Galaxy S26 FE sẽ sở hữu thiết kế hiện đại cận cao cấp đặc trưng của nhà Samsung

Thông số kỹ thuật dự kiến của bộ đôi mới

Thông số Galaxy Tab S12 Ultra Galaxy S26 FE Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Samsung Exynos 2500 Bộ nhớ RAM 12GB / 16GB 8GB (dự kiến) Màn hình Dynamic AMOLED 2X OLED (cung cấp bởi BOE) Hệ điều hành One UI 9.0 (Android mới nhất) One UI 9.0 (Android mới nhất) Hỗ trợ cập nhật 6 năm 6 năm

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Dựa trên chu kỳ sản phẩm và các thông tin rò rỉ, bộ đôi Galaxy S26 FE và Galaxy Tab S12 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, với việc dữ liệu đã xuất hiện sớm trên hệ thống của Google, không loại trừ khả năng Samsung sẽ tổ chức sự kiện ra mắt ngay trong tháng 8 để đón đầu mùa mua sắm cuối năm.

Việc đa dạng hóa nguồn cung chip (MediaTek) và màn hình (BOE) cho thấy Samsung đang nỗ lực làm mới dòng sản phẩm cận cao cấp, nhằm mang lại cấu hình mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ được mức giá hợp lý cho người dùng toàn cầu.