Samsung Galaxy S26 hỗ trợ AirDrop: Bước ngoặt xóa bỏ rào cản với hệ sinh thái iOS Samsung chính thức tích hợp giao thức AirDrop vào Quick Share trên Galaxy S26 series, cho phép truyền file tốc độ cao sang iPhone và Mac mà không làm giảm chất lượng.

Vào ngày 23/3, Samsung đã đưa ra một thông báo mang tính bước ngoặt khi chính thức hỗ trợ giao thức truyền dữ liệu AirDrop trên các thiết bị Galaxy thông qua công cụ Quick Share. Động thái này hứa hẹn chấm dứt những rắc rối kinh điển khi người dùng muốn chia sẻ hình ảnh, video chất lượng cao hay tài liệu dung lượng lớn giữa điện thoại Samsung và hệ sinh thái Apple.

Samsung hỗ trợ AirDrop qua Quick Share: Những thiết bị đầu tiên

Theo xác nhận từ Samsung, bộ ba flagship mới nhất bao gồm Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra sẽ là những thiết bị tiên phong nhận được tính năng này. Việc tích hợp AirDrop sẽ được kích hoạt thông qua một bản cập nhật phần mềm trong thời gian ngắn sắp tới, biến Quick Share thành công cụ chia sẻ tệp tin đa nền tảng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Sự kết hợp này được đánh giá là một chiến lược thông minh. Thay vì bắt người dùng phải sử dụng các ứng dụng bên thứ ba như Zalo, Google Drive hay Telegram — vốn thường xuyên làm giảm độ phân giải của video 4K hoặc ảnh gốc — giờ đây dữ liệu sẽ được truyền đi trực tiếp với băng thông tối đa của giao thức AirDrop.

Lộ trình cập nhật AirDrop cho các dòng Galaxy cũ hơn

Mặc dù Samsung chưa công bố danh sách chi tiết các thiết bị đời cũ, giới công nghệ nhận định rằng tính năng AirDrop sẽ được phổ cập rộng rãi thông qua bản cập nhật hệ điều hành One UI 8.5 ổn định. Người dùng các dòng Galaxy đời cũ có thể kiểm tra khả năng tương thích bằng cách xác định xem thiết bị của mình có nằm trong danh sách hỗ trợ lên đời One UI 8.5 hay không.

Đáng chú ý, Samsung là nhà sản xuất thiết bị Android thứ hai gia nhập "liên minh" chia sẻ dữ liệu không dây với Apple. Trước đó, Google đã tiên phong mang AirDrop lên dòng Pixel 10 và Pixel 9. Sự tương thích này được kỳ vọng sẽ mở rộng ra toàn bộ các thiết bị iPad và máy tính Mac, tạo nên một mạng lưới chia sẻ tệp tin không giới hạn giữa các hệ điều hành hàng đầu.

Phân tích kỹ thuật: Giải mã sự thay đổi của Quick Share

Việc tích hợp AirDrop vào Quick Share cho thấy nỗ lực của Samsung và Google trong việc phá bỏ "bức tường" sinh thái khép kín của Apple. Về mặt kỹ thuật, Quick Share giờ đây đóng vai trò như một cầu nối giao thức, có khả năng nhận diện và giao tiếp trực tiếp với các thiết bị iOS/macOS trong phạm vi gần.

Hình ảnh rò rỉ trước đó về giao diện của tính năng Quick Share trên thiết bị của Samsung

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người dùng sử dụng song song cả điện thoại Samsung và máy tính Mac hoặc máy tính bảng iPad. Khả năng "bắn" file mượt mà giúp tối ưu hóa quy trình làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là với những tệp tin media dung lượng lớn cần độ chính xác về dữ liệu tuyệt đối.

Thông số kỹ thuật nổi bật của dòng Samsung Galaxy S26

Bên cạnh khả năng hỗ trợ AirDrop, dòng Galaxy S26 còn gây ấn tượng mạnh với cấu hình phần cứng hàng đầu hiện nay. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản tiêu chuẩn:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Exynos 2600 (tiến trình 2nm) Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.3 inch, 120Hz, 2600 nits Hệ thống camera Chính 50MP, hỗ trợ quay Log 10 bit HDR Dung lượng Pin 4300 mAh, sạc nhanh 25W Độ bền Khung Armor Aluminum, chuẩn chống nước IP68

Với những nâng cấp toàn diện từ phần cứng đến khả năng kết nối đa nền tảng, Galaxy S26 không chỉ là một chiếc smartphone mạnh mẽ mà còn trở nên thân thiện hơn với những người dùng đang cân nhắc chuyển đổi hoặc sử dụng kết hợp với các thiết bị Apple.