Samsung Galaxy S26 Plus giảm giá gần 10 triệu đồng sau một tháng ra mắt tại Việt Nam Mẫu flagship 2026 của Samsung ghi nhận mức giảm sâu lên tới 9,3 triệu đồng cho phiên bản 512GB, đưa thiết bị về mức giá cạnh tranh chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Mặc dù mới chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 3/2026, Samsung Galaxy S26 Plus đã nhanh chóng ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ. Đây là cơ hội để người dùng tiếp cận dòng flagship mới nhất với mức chi phí tối ưu hơn đáng kể so với thời điểm vừa ra mắt.

Cập nhật biến động giá Samsung Galaxy S26 Plus tại các đại lý

Theo khảo sát thực tế vào ngày 6/4/2026, giá bán của Galaxy S26 Plus tại các hệ thống phân phối đã giảm sâu so với mức giá niêm yết. Đáng chú ý, phiên bản dung lượng cao 512GB có mức giảm lên tới gần 10 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại cửa hàng (VND) Mức chênh lệch (VND) Galaxy S26 Plus 5G 256GB 29,990,000 24,290,000 5,700,000 Galaxy S26 Plus 5G 512GB 35,990,000 26,690,000 9,300,000

Giá điện thoại Samsung Galaxy S26 Plus hiện giảm sâu (Ảnh: PhoneArena).

Thiết kế bền bỉ và chuẩn kết nối hiện đại

Samsung Galaxy S26 Plus tập trung vào việc tối ưu độ bền với khung hợp kim nhôm và kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 cho cả hai mặt. Dù sở hữu màn hình 6,7 inch, máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 7,3 mm và khối lượng 190 gram, giúp việc sử dụng bằng một tay trở nên dễ dàng hơn.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và tích hợp khóa vân tay siêu âm dưới màn hình. Đặc biệt, Galaxy S26 Plus tại Việt Nam hỗ trợ đầy đủ các kết nối tiên tiến như WiFi 7, Bluetooth V6.0 và Ultra-Wideband (UWB), đảm bảo khả năng tương thích cao trong hệ sinh thái công nghệ năm 2026.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng vượt trội

Máy được trang bị màn hình 6,7 inch độ phân giải QHD+ (1440 x 3120 pixel). Điểm nhấn lớn nhất là độ sáng tối đa đạt mức 2600 nit, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới cường độ ánh sáng mạnh ngoài trời. Công nghệ tần số quét thích ứng 120Hz kết hợp cùng HDR10+ mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và màu sắc sống động.

Màn hình hiển thị xuất sắc (Ảnh: PhoneArena).

Hiệu năng từ vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2nm

Sức mạnh của Galaxy S26 Plus đến từ con chip Exynos 2600 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Với cấu trúc 10 nhân và tốc độ tối đa 3.8 GHz, chipset này tích hợp GPU hỗ trợ Ray Tracing phần cứng, tối ưu cho các tác vụ đồ họa nặng và xử lý video 8K. Đi kèm là RAM 12GB chuẩn LPDDR5 và bộ nhớ UFS 4.X tốc độ cao.

Hệ điều hành One UI mới tích hợp sâu Galaxy AI thế hệ mới, cho phép tự động điều chỉnh hiệu năng và âm thanh dựa trên thói quen người dùng qua các tính năng như AI Audio Scaler và Galaxy Routine AI.

Hệ thống camera tích hợp Galaxy AI Portrait Pipeline

Samsung trang bị cho máy cụm 3 camera sau gồm cảm biến chính 50MP, ống kính tele 10MP (zoom quang 3x) và ống kính góc rộng 12MP. Công nghệ Galaxy AI Portrait Pipeline giúp phân tích bối cảnh và chủ thể theo thời gian thực, tối ưu hóa màu da và hiệu ứng xóa phông tự nhiên.

Khả năng chụp đêm tiếp tục được cải thiện với công nghệ Nightography, giúp giảm nhiễu và tăng độ sáng cho cả ảnh tĩnh lẫn video trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera trước 12MP hỗ trợ lấy nét tự động, phục vụ tốt nhu cầu hội thoại video và quay vlog.

Camera chụp hình xuất sắc (Ảnh: PhoneArena).

Thời lượng pin và khả năng sạc nhanh

Galaxy S26 Plus sở hữu viên pin 4900 mAh. Nhờ sự tối ưu điện năng từ vi xử lý 2nm, máy duy trì thời gian sử dụng dài hơn mặc dù dung lượng pin không thay đổi so với thế hệ trước. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, sạc nhanh không dây 20W và tính năng sạc ngược 4,5W cho các phụ kiện khác.