Samsung Galaxy S26 Series mở bán tại CellphoneS: Phiên bản Ultra chiếm 90% đơn hàng Hệ thống CellphoneS ghi nhận sự bùng nổ của Galaxy S26 Series với lượng đơn đặt trước tăng 40%, trong đó phiên bản Ultra và màu Tím Cobalt trở thành tâm điểm thu hút người dùng.

Vào lúc 0h ngày 06/03/2026, hệ thống bán lẻ CellphoneS đã chính thức tổ chức chương trình trả hàng sớm cho những khách hàng đặt trước dòng Samsung Galaxy S26 Series. Sự kiện diễn ra trong không khí nhộn nhịp tại nhiều chi nhánh, đánh dấu cột mốc tăng trưởng ấn tượng của thế hệ flagship mới nhất từ Samsung tại thị trường Việt Nam.

Không khí nhộn nhịp tại buổi lễ trả hàng sớm Galaxy S26 Series.

Sức hút mạnh mẽ và sự thay đổi trong hành vi người dùng

Tính đến thời điểm mở bán, CellphoneS ghi nhận hơn 3.000 đơn đặt trước Galaxy S26 Series, đạt mức tăng trưởng hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý, thời gian nhận đặt cọc năm nay chỉ kéo dài 8 ngày, ngắn hơn đáng kể so với mức 24 ngày của năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường đang ở mức rất cao dù bối cảnh chi phí linh kiện như chip và RAM đang có xu hướng tăng.

Người dùng trải nghiệm các tính năng mới ngay tại cửa hàng.

Thống kê từ hệ thống cho thấy một sự áp đảo từ phiên bản cao cấp nhất. Cụ thể, gần 90% khách hàng lựa chọn Galaxy S26 Ultra. Trong số đó, phiên bản dung lượng 512GB chiếm tới 60% tổng số đơn hàng của dòng Ultra. Với mức chênh lệch giá chỉ khoảng 2 triệu đồng so với bản 256GB, người dùng có xu hướng ưu tiên không gian lưu trữ rộng rãi hơn để phục vụ các tác vụ quay chụp chuyên nghiệp.

Phân tích kỹ thuật: Bước tiến về hiệu năng và màn hình

Galaxy S26 Series năm nay mang đến sự phân hóa rõ rệt về cấu hình nhưng vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao cấp nhất về hiển thị. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết giữa ba phiên bản:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch, 120Hz 6.7 inch, QHD+, 120Hz 6.9 inch, 2K, 120Hz Độ sáng tối đa 2600 nits 2600 nits 2600 nits Camera chính 50MP 50MP 200MP, Zoom 100x Dung lượng pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Sạc nhanh 25W 45W 60W

Điểm nhấn công nghệ nằm ở chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên bản Ultra, mang lại khả năng xử lý các tác vụ AI và đồ họa nặng một cách mượt mà. Bên cạnh đó, độ sáng màn hình lên tới 2600 nits trên toàn bộ các phiên bản giúp đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Phiên bản Galaxy S26 Ultra với khung viền Armor Aluminum bền bỉ.

Xu hướng màu sắc và chính sách giá bán

Về thẩm mỹ, màu Tím Cobalt dẫn đầu xu hướng với 30% lựa chọn, theo sau là Trắng (28%), Sky Blue (22%) và Đen (20%). Việc người dùng ưa chuộng các gam màu mới lạ cho thấy Galaxy S26 không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một phụ kiện thời trang cao cấp.

Giá niêm yết của dòng sản phẩm dao động từ 25.990.000 đồng đến 51.990.000 đồng. Tuy nhiên, thông qua các chương trình thu cũ đổi mới và ưu đãi thanh toán, khách hàng có thể sở hữu máy với mức giá thực tế chỉ từ 16.990.000 đồng. Các chính sách bảo hành 1 đổi 1 VIP và tặng kèm SIM data dung lượng lớn cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định mua sắm của người tiêu dùng trong giai đoạn đầu mở bán.