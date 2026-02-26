Samsung Galaxy S26 Series ra mắt: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và bảo mật AI đột phá Samsung chính thức trình làng bộ ba Galaxy S26 với trọng tâm là hiệu suất AI chủ động và công nghệ màn hình chống nhìn trộm. Flagship mới có giá khởi điểm từ 25,99 triệu đồng tại Việt Nam.

Samsung vừa chính thức ra mắt dòng flagship Galaxy S26 Series, bao gồm ba phiên bản: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Thế hệ năm nay tập trung vào việc tối ưu hóa phần cứng mạnh mẽ kết hợp cùng hệ thống Galaxy AI trực quan, giúp đơn giản hóa các tác vụ hằng ngày và nâng cao tính bảo mật cá nhân cho người dùng.

Galaxy S26 Series chính thức ra mắt

Hiệu năng tối ưu với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Exynos 2600

Galaxy S26 Series sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên dòng S. Trong đó, biến thể Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, sản xuất trên tiến trình 3nm. Chipset này mang lại hiệu năng CPU tăng 19%, GPU tăng 24% và NPU cải thiện tới 39%, đảm bảo các tác vụ AI và chơi game đồ họa nặng vận hành mượt mà.

Các điện thoại Galaxy S mới có hiệu suất mạnh mẽ

Để duy trì sức mạnh ổn định, Samsung đã tái thiết kế hệ thống tản nhiệt với vật liệu tiếp diện nhiệt chạy dọc cạnh vi xử lý, giúp phân tán nhiệt lượng hiệu quả hơn. Hai phiên bản tiêu chuẩn và Plus sử dụng chip Exynos 2600 tiến trình 2nm với 10 nhân xử lý, tối ưu cho khả năng đa nhiệm và tiết kiệm năng lượng.

Galaxy S26 Ultra mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Hệ thống camera mắt thần bóng đêm nâng cấp

Hệ thống camera trên Galaxy S26 Ultra tiếp tục dẫn đầu với cảm biến chính lên đến 200MP. Khẩu độ lớn hơn giúp thu nhận nhiều ánh sáng, cải thiện đáng kể độ chi tiết khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng Enhanced Nightography Video cho phép quay phim đêm sống động, kết hợp cùng công nghệ Super Steady cải tiến giúp khóa đường chân trời (horizontal lock), giữ khung hình ổn định tuyệt đối ngay cả khi di chuyển nhanh.

Camera Galaxy S26 Ultra có khẩu độ lớn hơn, giúp thu sáng tốt hơn

Trải nghiệm Galaxy AI trực quan và cá nhân hóa

Galaxy AI trên thế hệ S26 không chỉ dừng lại ở các tính năng chỉnh sửa mà còn trở nên chủ động hơn. Tính năng Gợi ý thông minh (Now Nudge) có khả năng hiểu ngữ cảnh, ví dụ tự động đề xuất ảnh liên quan trong thư viện khi bạn nhận được tin nhắn hỏi về chuyến du lịch. Tính năng Khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search) cũng được nâng cấp để nhận diện đa đối tượng cùng lúc trong một khung hình.

Dòng Galaxy S26 có nhiều tính năng AI thú vị

Bảo mật điểm ảnh với công nghệ Privacy Display

Đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 Ultra là công nghệ Privacy Display, giải pháp chống nhìn trộm chủ động ở cấp độ điểm ảnh. Khi được kích hoạt, màn hình sẽ kiểm soát cách phân tán ánh sáng để hạn chế góc nhìn từ hai bên, đảm bảo sự riêng tư khi người dùng làm việc tại nơi công cộng. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp Samsung Knox Matrix và hỗ trợ cập nhật bảo mật lên đến 7 năm.

Galaxy S26 Ultra có công nghệ Privacy Display chống nhìn trộm

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch 2K Dynamic AMOLED 2X Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 50MP 50MP 200MP Pin/Sạc 4300 mAh (25W) 4900 mAh (45W) 5000 mAh (60W) RAM 12GB 12GB 12GB - 16GB

Giá bán và thời gian lên kệ

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy S26 Series có các màu sắc: Tím Cobalt, Trắng Classic, Đen Classic và Xanh Sky Blue. Mức giá niêm yết cụ thể như sau:

Galaxy S26 (12GB/256GB): 25.990.000 đồng

25.990.000 đồng Galaxy S26+ (12GB/256GB): 29.990.000 đồng

29.990.000 đồng Galaxy S26 Ultra (12GB/256GB): 36.990.000 đồng

36.990.000 đồng Galaxy S26 Ultra (16GB/1TB): 51.990.000 đồng

Người dùng có thể đặt trước ngay từ hôm nay để nhận ưu đãi lên đến 8 triệu đồng. Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức tới tay khách hàng vào ngày 6/3/2026.