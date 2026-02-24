Samsung Galaxy S26 Ultra lộ diện công nghệ ALoP giúp thay đổi hoàn toàn camera zoom Flagship Galaxy S26 Ultra dự kiến tích hợp cấu trúc All Lenses on Prism (ALoP) mới, giúp mở rộng khẩu độ và tối ưu hóa kích thước mô-đun camera tiềm vọng.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung đang chuẩn bị một bước tiến lớn cho hệ thống camera trên dòng flagship Galaxy S26 Ultra. Thay vì chỉ nâng cấp thông số cảm biến thông thường, hãng công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ thương mại hóa cấu trúc ống kính hoàn toàn mới mang tên All Lenses on Prism (ALoP) nhằm tối ưu khả năng thu sáng và độ sắc nét khi chụp ảnh xa.

Công nghệ ALoP trên Galaxy S26 Ultra hoạt động như thế nào?

Dựa trên phân tích từ tài khoản @MyDaebakCafe trên mạng xã hội X, cấu trúc ALoP là một sự thay đổi cơ bản trong thiết kế ống kính tiềm vọng. Trong các thiết kế truyền thống, ánh sáng đi vào mô-đun qua một lăng kính, sau đó mới được dẫn qua các thấu kính đặt nằm ngang. Điều này thường tạo ra một khoảng trống hoặc "hố sâu" có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi nhìn vào ống kính.

Galaxy S26 Ultra sở hữu công nghệ camera tiềm vọng ALoP

Ngược lại, với thiết kế ALoP, các thấu kính được đặt trực tiếp lên phía trên của lăng kính. Ánh sáng sẽ đi qua thấu kính hình tròn trước, thực hiện các khúc xạ cần thiết, sau đó mới truyền đến lăng kính bên dưới. Cách sắp xếp này giúp rút ngắn chiều dài tổng thể của mô-đun camera, tạo không gian để trang bị các thấu kính có kích thước lớn hơn.

Ưu điểm vượt trội về khả năng thu sáng và thiết kế

Việc áp dụng ALoP mang lại hai lợi ích quan trọng cho Galaxy S26 Ultra. Thứ nhất, thiết kế này cho phép mở rộng khẩu độ lớn hơn, giúp cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng. Điều này khắc phục được điểm yếu cố hữu của các dòng camera zoom là thường bị nhiễu hạt hoặc tối màu khi không đủ ánh sáng tự nhiên.

Công nghệ mới giúp ảnh zoom sáng và sắc nét hơn

Thứ hai, việc thu gọn chiều dài mô-đun giúp giảm độ dày của cụm camera trên mặt lưng điện thoại. Các bằng chứng trực quan từ mô hình rò rỉ cho thấy camera trên Galaxy S26 Ultra sử dụng các thấu kính hình tròn nằm sát lớp kính bảo vệ, thay vì nằm sâu trong khoang hình chữ nhật như các thế hệ trước.

Galaxy S26 Ultra sẽ nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

So sánh với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy S26 Ultra với công nghệ ALoP vào năm 2026, thế hệ Galaxy S25 Ultra sắp ra mắt vẫn được coi là chuẩn mực về nhiếp ảnh di động hiện nay với các thông số ấn tượng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật nổi bật của phiên bản hiện hành:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.9 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Camera chính 200MP, hỗ trợ chụp thiếu sáng nâng cao Khả năng Zoom Zoom kỹ thuật số lên đến 100X Âm thanh Loa kép AKG, hỗ trợ Dolby Atmos Độ bền Kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68

Có thể thấy, Samsung đang chuyển dịch từ việc đua thông số megapixel sang tập trung vào cấu trúc quang học để cải thiện chất lượng ảnh thực tế. Nếu ALoP được thương mại hóa thành công trên Galaxy S26 Ultra, đây sẽ là một cột mốc mới trong cuộc đua camera trên điện thoại thông minh toàn cầu.