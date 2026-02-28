Samsung Galaxy S26 Ultra nâng cấp sạc nhanh 60W: Tốc độ thực tế vượt xa kỳ vọng Với công suất 60W mới, Galaxy S26 Ultra có khả năng sạc đầy 100% pin trong 50 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi so với các thế hệ tiền nhiệm và đối thủ cùng phân khúc.

Sau 5 thế hệ duy trì mức sạc 45W, Samsung đã chính thức mang đến bước đột phá về công nghệ năng lượng trên mẫu flagship cao nhất năm 2026. Theo các thử nghiệm thực tế mới nhất, Galaxy S26 Ultra cho thấy hiệu quả sạc nhanh ấn tượng, giải quyết bài toán về thời gian sử dụng cho người dùng chuyên nghiệp.

Sự thay đổi sau nửa thập kỷ dậm chân tại chỗ

Kể từ khi Galaxy S20 Ultra ra mắt với sạc nhanh 45W, Samsung đã giữ nguyên thông số này trong suốt 5 năm qua. Mặc dù đây là một con số ổn định, nhưng trong bối cảnh các đối thủ đến từ Trung Quốc liên tục đẩy giới hạn sạc nhanh lên ngưỡng 100W hoặc hơn, sự thận trọng của Samsung từng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Việc nâng cấp lên 60W trên Galaxy S26 Ultra được xem là phản hồi chiến lược của hãng trước yêu cầu của thị trường.

Samsung đã nâng cấp sạc cho Galaxy S26 Ultra sau nhiều năm dậm chân tại chỗ

Kết quả kiểm chứng thực tế: Đầy pin trong 50 phút

Mặc dù công bố lý thuyết từ nhà sản xuất cho biết máy đạt 75% pin trong 30 phút, nhưng các báo cáo từ Ice Universe trên nền tảng X cho thấy kết quả thực tế còn khả quan hơn. Cụ thể, Galaxy S26 Ultra có thể đạt mức 80% chỉ sau 30 phút cắm sạc. Sau 37 phút, dung lượng pin chạm mức 91% và máy hoàn thành chu kỳ sạc từ 1-100% trong tổng thời gian khoảng 50 phút.

Để đạt được tốc độ này, người dùng cần sử dụng bộ sạc 60W chính hãng do Samsung phát triển riêng. Dù không đi kèm sẵn trong hộp để bảo vệ môi trường, bộ sạc mới này là phụ kiện thiết yếu để tối ưu hóa công nghệ sạc trên thiết bị.

Flagship Samsung sạc nhanh hơn nhiều so với thế hệ trước

So sánh với đối thủ iPhone 17 Pro Max

Khi đặt cạnh đối thủ trực tiếp là iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra thể hiện ưu thế vượt trội về khả năng quản lý năng lượng. Thử nghiệm cho thấy mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple chỉ đạt khoảng 65% pin sau 30 phút và cần tới 1 giờ 12 phút để sạc đầy hoàn toàn. Khoảng chênh lệch 22 phút là một con số đáng kể đối với những người dùng có cường độ sử dụng máy cao.

Chi tiết thông số kỹ thuật dòng Galaxy S26 Series

Bên cạnh cải tiến về sạc, dòng Galaxy S26 còn ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về cấu hình phần cứng giữa các phiên bản. Dưới đây là bảng thông số chi tiết:

Đặc điểm Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Chip xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch, 2600 nits 6.7 inch QHD+, 2600 nits 6.9 inch 2K, 2600 nits Pin & Sạc 4300 mAh, 25W 4900 mAh, 45W 5000 mAh, 60W Camera chính 50MP 50MP 200MP, Zoom 100x

Mẫu Galaxy S26 Ultra không chỉ dẫn đầu về tốc độ sạc mà còn sở hữu con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất, kết hợp cùng khung viền Armor Aluminum và kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 để đảm bảo độ bền tối ưu. Theo kế hoạch, dòng sản phẩm này sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 6/3/2026 với nhiều chương trình ưu đãi đặt trước.