Samsung Galaxy S26 Ultra ra mắt Ocean Mode hỗ trợ quét san hô 3D và những lưu ý quan trọng Tính năng Ocean Mode tái xuất trên Galaxy S26 Ultra qua ứng dụng Expert RAW, hỗ trợ tái tạo mô hình 3D rạn san hô sắc nét nhưng yêu cầu người dùng lưu ý về an toàn thiết bị.

Samsung vừa chính thức mang tính năng Ocean Mode (Chế độ Đại dương) trở lại trên dòng flagship mới nhất, Galaxy S26 Ultra. Đây không chỉ là một công cụ chụp ảnh thông thường mà còn là giải pháp kỹ thuật được thiết kế để hỗ trợ các cộng đồng nghiên cứu và bảo tồn rạn san hô trên toàn cầu.

Sự trở lại của Ocean Mode trên ứng dụng Expert RAW

Vốn từng được hé lộ một năm trước trên thế hệ tiền nhiệm, Ocean Mode hiện đã được triển khai rộng rãi thông qua ứng dụng camera chuyên dụng Expert RAW của Samsung. Việc tích hợp này cho phép người dùng khai thác tối đa sức mạnh phần cứng của Galaxy S26 Ultra để xử lý các dữ liệu hình ảnh phức tạp trong môi trường nước.

Ocean Mode từng xuất hiện trên Galaxy S24 Ultra nay tái xuất trên Galaxy S26 Ultra

Nguyên lý hoạt động và ứng dụng thực tiễn

Công nghệ Ocean Mode dựa trên một thuật toán thông minh được tối ưu hóa để giải quyết các thách thức đặc thù khi chụp ảnh dưới nước. Thông thường, ánh sáng đi qua môi trường nước sẽ gây ra hiện tượng méo hình, sai lệch màu sắc và các hiệu ứng thấu kính không mong muốn. Thuật toán của Samsung giúp hiệu chỉnh các biến số này, mang lại hình ảnh có độ trung thực cao, phục vụ cho việc quét và tạo mô hình 3D các rạn san hô.

Trong các thử nghiệm thực tế tại Fiji, Indonesia và Mỹ, tính năng này đã hỗ trợ đắc lực cho các nhà khoa học trong việc theo dõi sự phục hồi của hệ sinh thái biển. Khả năng tái tạo chi tiết giúp việc đánh giá tình trạng san hô trở nên chính xác và nhanh chóng hơn so với các phương pháp truyền thống.

Ocean Mode giúp chất lượng ảnh tốt hơn

Cảnh báo quan trọng về khả năng kháng nước IP68

Mặc dù sở hữu tính năng chụp ảnh đại dương chuyên sâu, Samsung nhấn mạnh rằng Galaxy S26 Ultra không phải là một thiết bị lặn chuyên dụng. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, cho phép chịu đựng ở độ sâu 1.5 mét trong tối đa 30 phút. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong điều kiện phòng thí nghiệm với nước ngọt.

Người dùng được khuyến cáo không nên mang điện thoại trực tiếp xuống nước mặn hoặc nước có nồng độ clo cao (như bể bơi). Nước mặn có tính ăn mòn cực mạnh, có thể làm hỏng các lớp niêm phong và chất kết dính theo thời gian. Để sử dụng Ocean Mode an toàn khi lặn biển, việc trang bị vỏ bảo vệ chống nước chuyên dụng là bắt buộc, tương tự cách các chuyên gia đã thực hiện trên dòng Galaxy S24 Ultra trước đây.

Phân tích thông số kỹ thuật dòng Galaxy S26 Series

Dòng Galaxy S26 năm nay mang đến những nâng cấp đáng kể về cấu hình, đặc biệt là sự xuất hiện của chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên phiên bản Ultra, hứa hẹn hiệu năng xử lý AI và hình ảnh vượt trội.

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch 2K Dynamic AMOLED 2X Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Camera chính 50MP 50MP 200MP + Zoom 100x Pin & Sạc 4300 mAh (25W) 4900 mAh (45W) 5000 mAh (60W) Kháng nước IP68 IP68 IP68

Dự kiến, thế hệ Galaxy S26 Series sẽ chính thức đến tay người dùng vào đầu tháng 3/2026 với nhiều ưu đãi đặt trước hấp dẫn cho những chủ nhân đầu tiên.

Với việc tích hợp Ocean Mode, Samsung tiếp tục khẳng định định hướng ứng dụng công nghệ di động vào các mục tiêu bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học, bên cạnh việc phục vụ nhu cầu giải trí thuần túy của người dùng.