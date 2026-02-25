Samsung Galaxy S26 Ultra thay đổi thiết kế bút S Pen và loại bỏ tính năng Bluetooth Galaxy S26 Ultra lộ diện với thay đổi về bút S Pen khi loại bỏ Bluetooth và khe cắm mới cho phép đút hai chiều nhưng có thể gây mất thẩm mỹ nếu đút ngược.

Samsung dự kiến chính thức ra mắt mẫu flagship Galaxy S26 Ultra vào ngày 26/02/2026 tại sự kiện Galaxy Unpacked. Những thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ những thay đổi quan trọng trên bút S Pen, từ tính năng kỹ thuật đến thiết kế vật lý của thiết bị này.

S Pen trên Galaxy S26 Ultra loại bỏ kết nối Bluetooth

Theo thông tin từ tài khoản @KaroulSahil, bút S Pen đi kèm với Galaxy S26 Ultra sẽ không hỗ trợ kết nối Bluetooth. Thay đổi này đồng nghĩa với việc người dùng không thể thực hiện các thao tác điều khiển từ xa như chụp ảnh nhóm, điều khiển slide thuyết trình hay điều hướng ứng dụng không chạm.

Bút S Pen của Galaxy S26 Ultra sẽ không hỗ trợ tính năng Bluetooth

Việc loại bỏ Bluetooth thực tế đã được Samsung áp dụng cho thế hệ Galaxy S25 Ultra trước đó. Dù đa số người dùng phổ thông ít khi tận dụng hết các tính năng không dây của S Pen, quyết định duy trì việc cắt giảm này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng cao cấp vốn kỳ vọng vào sự đầy đủ của dòng Ultra.

Thiết kế khe cắm mới và khả năng đút hai chiều

Do thiết kế khung viền của Galaxy S26 Ultra được điều chỉnh bo tròn hơn, khe cắm bút S Pen cũng có những thay đổi tương ứng. Cổng cắm không còn nằm phẳng hoàn toàn mà hơi nhô ra so với cạnh máy. Đáng chú ý, thiết kế mới cho phép người dùng có thể đút bút vào khe theo cả hai chiều.

Người dùng không thể đút ngược bút S Pen vào Galaxy S26 Ultra vì nó có thể gây mất thẩm mỹ

Tuy nhiên, nếu đút ngược bút, một phần thân bút sẽ bị lộ ra ngoài thay vì nằm sát vào thân máy. Mặc dù không gây ảnh hưởng đến chức năng bên trong, sự thiếu đồng bộ này có thể ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ tổng thể của thiết bị đối với những người dùng ưa chuộng sự hoàn thiện tuyệt đối.

Các thông số kỹ thuật đáng chú ý khác

Bên cạnh những thay đổi về phụ kiện, các báo cáo cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình bảo mật mới giúp tăng cường quyền riêng tư mà vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét. Về năng lượng, máy vẫn duy trì viên pin dung lượng 5,000mAh, cho thấy Samsung ưu tiên sự ổn định và tối ưu hóa phần mềm thay vì gia tăng dung lượng vật lý.

Galaxy S26 Ultra sẽ mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng so với thế hệ trước

Thông số Chi tiết dự kiến trên Galaxy S26 Ultra Dung lượng Pin 5,000mAh Kết nối S Pen Không Bluetooth Thiết kế khe bút Hỗ trợ đút hai chiều (nhô ra ngoài khi đút ngược) Ngày ra mắt 26/02/2026

Galaxy S26 Ultra sẽ chính thức xuất hiện cùng bộ đôi Galaxy S26 và S26 Plus trong vài giờ tới tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Mặc dù giá bán chưa được tiết lộ chính thức, các chuyên gia dự báo mức giá sẽ không có sự biến động quá lớn so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra.