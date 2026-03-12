Samsung Galaxy S27 có thể dùng chip Exynos diện rộng để giảm phụ thuộc vào Qualcomm Samsung dự kiến đẩy mạnh sử dụng chip Exynos 2700 trên dòng Galaxy S27 nhằm tối ưu chi phí sau khi chi gần 14 nghìn tỷ won cho bộ vi xử lý từ Qualcomm trong năm 2025.

Samsung đang lên kế hoạch thay đổi chiến lược phần cứng cho dòng Galaxy S27 ra mắt vào năm tới bằng việc tăng tỷ lệ sử dụng chip Exynos tự phát triển. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào các đối tác cung ứng chip bên ngoài và tối ưu hóa lợi nhuận cho mảng thiết bị di động.

Chi phí linh kiện từ Qualcomm tạo áp lực lớn lên Samsung

Trong nhiều năm qua, Samsung đã phải chi một khoản ngân sách khổng lồ để duy trì việc sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon của Qualcomm trên các dòng flagship Galaxy. Theo báo cáo kinh doanh năm 2025, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã chi gần 14 nghìn tỷ won để mua chip từ Qualcomm, trong đó riêng các bộ xử lý ứng dụng (AP) đã tiêu tốn khoảng 13.8 nghìn tỷ won, tăng 26.5% so với năm trước đó.

Sự gia tăng chi phí sản xuất liên tục là động lực chính khiến Samsung quyết tâm thúc đẩy chiến lược tự chủ công nghệ. Việc sử dụng chip Exynos không chỉ giúp hãng giảm chi phí mua linh kiện mà còn tạo cơ hội cho bộ phận bán dẫn khẳng định vị thế trên thị trường di động toàn cầu.

Samsung có kế hoạch giảm phụ thuộc vào Qualcomm với dòng Galaxy S27

Chiến lược phân bổ chip trên Galaxy S27 Series

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, Samsung sẽ áp dụng chiến lược phân tách vi xử lý giữa các phiên bản trong dòng Galaxy S27. Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn sẽ được trang bị chip Snapdragon để đảm bảo hiệu năng tối ưu. Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus sẽ chuyển sang sử dụng chip Exynos 2700 nhiều hơn.

Đây là một phép thử quan trọng đối với Samsung. Sau những phản hồi tích cực bước đầu từ chip Exynos 2600 trên dòng Galaxy S26, thế hệ Exynos 2700 cần phải chứng minh được hiệu năng ổn định và khả năng tiết kiệm điện năng tương đương với đối thủ từ Qualcomm để lấy lại niềm tin hoàn toàn từ người dùng.

Chip Exynos 2700 sẽ xuất hiện nhiều hơn trên bộ đôi Galaxy S27 và S27 Plus

Tham khảo thông số kỹ thuật dòng Galaxy S26 vừa ra mắt

Trước khi thế hệ S27 xuất hiện, dòng Galaxy S26 hiện đang là tiêu chuẩn về hiệu năng của Samsung với sự kết hợp giữa chip tiến trình 2nm và 3nm. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các phiên bản hiện hành:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch 2K Dynamic AMOLED 2X Camera chính 50MP 50MP 200MP Dung lượng pin 4300 mAh (Sạc 25W) 4900 mAh (Sạc 45W) 5000 mAh (Sạc 60W)

Nếu kế hoạch triển khai Exynos 2700 trên diện rộng thành công, cán cân quyền lực trên thị trường chip di động có thể sẽ thay đổi đáng kể, giúp Samsung tự tin hơn trong việc cạnh tranh trực tiếp về cả hiệu năng lẫn giá thành với các đối thủ trong tương lai.