Samsung Galaxy S27 lộ 5 tùy chọn màu qua hình nền rò rỉ, nổi bật Đỏ burgundy và Xanh navy Bộ 5 hình nền trích từ firmware rò rỉ gợi ý các màu Trắng, Xanh navy, Xanh nhạt, Hồng và Đỏ burgundy, nhưng Samsung chưa xác nhận danh sách màu thương mại.

Bộ hình nền mặc định rò rỉ từ tệp tin hệ thống đã vô tình hé lộ 5 phiên bản màu sắc tiềm năng của dòng flagship Samsung Galaxy S27. Nổi bật trong số đó là hai tông màu trầm gồm Đỏ burgundy và Xanh navy. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông tin này.

Theo chuyên trang SammyGuru, 5 hình nền do Samsung thiết kế cho dòng Galaxy S27 được trích xuất từ các tập tin firmware bị rò rỉ. Loạt hình ảnh này vừa mang đến diện mạo giao diện mới, vừa đóng vai trò gợi ý về bảng màu mà hãng dự kiến áp dụng cho series Galaxy S27.

Các màu sắc sẽ được giới thiệu cùng dòng Galaxy S27.

Họa tiết ruy băng gấp nếp trong 5 tông màu riêng biệt

Điểm chung của các thiết kế này là đều sử dụng họa tiết dải ruy băng gấp nếp tinh tế. Mỗi hình nền được phối theo một tông màu riêng, gồm Trắng, Xanh navy, Xanh nhạt, Hồng và Đỏ burgundy.

Trắng

Xanh navy

Xanh nhạt

Hồng

Đỏ burgundy

Vì sao hình nền có thể phản ánh màu vỏ máy?

Samsung có truyền thống đồng bộ màu sắc hình nền mặc định với lớp vỏ thiết bị. Dựa vào thông lệ này, giới công nghệ cho rằng đây có thể là 5 tùy chọn màu chủ đạo của dòng Galaxy S27.

Tuy nhiên, dòng máy này vốn được đồn đoán sẽ có tổng cộng 4 phiên bản khi ra mắt. Con số này chưa khớp với 5 tông màu trong bộ hình nền, cho thấy danh sách cuối cùng có thể khác so với thông tin rò rỉ.

Danh sách màu thương mại vẫn có thể thay đổi

Do Samsung chưa xác nhận, danh sách màu sắc thương mại cuối cùng hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước ngày ra mắt. Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng thường tung ra một số màu độc quyền chỉ bán trực tuyến hoặc dành riêng cho từng thị trường.

Hình nền động vẫn là ẩn số

Đáng lưu ý, các tệp tin rò rỉ hiện chỉ dừng ở dạng hình nền tĩnh. Người dùng vẫn kỳ vọng Samsung tích hợp thêm hiệu ứng hình nền động chuyển động mượt mà cho thế hệ flagship mới, song thông tin về tính năng này hiện chưa có.

Dù còn một khoảng thời gian nữa Galaxy S27 mới chính thức ra mắt, những mảnh ghép đầu tiên về ngôn ngữ thiết kế, cấu hình phần cứng, giá bán và thời điểm trình làng đã bắt đầu lộ diện. Bộ hình nền mới tiếp tục cho thấy phần nào sự chuẩn bị của Samsung, và nhiều chi tiết đáng chú ý khác có thể được hé lộ trong thời gian tới.