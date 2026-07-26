Samsung Galaxy S27 rò rỉ thay đổi lớn: Từ bỏ cảm biến ISOCELL để chuyển sang dùng Sony Dòng flagship Galaxy S27 của Samsung được cho là sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến camera chính 50MP do Sony sản xuất, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về phần cứng.

Samsung đang xem xét bước chuyển mình chiến lược trên dòng flagship thế hệ tiếp theo. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ từ bỏ cảm biến camera chính tự phát triển ISOCELL để chuyển sang trang bị cảm biến do Sony sản xuất trên hai mẫu Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus.

Bước chuyển dịch từ cảm biến ISOCELL sang giải pháp từ Sony

Trong ba thế hệ flagship gần nhất, Samsung liên tục duy trì việc trang bị cảm biến ISOCELL 50MP do chính mình phát triển cho các dòng Galaxy S tiêu chuẩn và Plus. Tuy nhiên, các nguồn tin công nghệ cho biết hãng đang cân nhắc đưa cảm biến 50MP của Sony lên vị trí camera chính trên Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus.

Nếu sự thay đổi này diễn ra, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trên hệ thống camera dòng Galaxy S kể từ thời Galaxy S22. Mặc dù Samsung từng hợp tác với Sony để trang bị cảm biến góc siêu rộng IMX564 12MP từ dòng Galaxy S23, việc giao vị trí camera chính — ống kính quan trọng nhất trên điện thoại — cho Sony lại là một quyết định hoàn toàn mới.

Galaxy S27 đang tạo ra sự chú ý đặc biệt khi hé lộ một thay đổi được xem là bất ngờ nhất của Samsung so với dòng Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Thay đổi thiết kế camera trên phiên bản Ultra và camera selfie

Bên cạnh biến động ở ống kính chính của hai phiên bản tiêu chuẩn, mẫu cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra cũng được dự đoán sẽ trải qua đợt tái cấu trúc mạnh mẽ về phần cứng camera. Thay vì tiếp tục sử dụng hệ thống 4 camera như các thế hệ trước, Galaxy S27 Ultra có thể sẽ thu gọn xuống còn 3 camera sau nhằm tập trung vào chất lượng thay vì số lượng ống kính.

Cụ thể, Galaxy S27 Ultra dự kiến giữ nguyên camera chính 200MP nhưng loại bỏ một camera phụ. Cụm ống kính còn lại sẽ bao gồm camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 50MP thế hệ mới, giúp tối ưu hóa khả năng thu nhận ánh sáng và chi tiết hình ảnh. Hướng đi này phù hợp với xu hướng chung của thị trường khi ưu tiên nâng cấp hiệu suất thực tế của từng cảm biến.

Đáng chú ý, phần cứng camera trước cũng nhận được nâng cấp lớn. Các nguồn tin uy tín chỉ ra rằng Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra có thể sẽ được trang bị camera selfie 16MP hoàn toàn mới. Đây sẽ là lần nâng cấp phần cứng camera trước đầu tiên của Samsung kể từ dòng Galaxy S23. Hiện chưa rõ hai phiên bản Galaxy S27 và S27 Plus có sở hữu cảm biến selfie mới này hay không, khi hãng có thể giữ lại tính năng này để phân cấp sản phẩm.

Động lực từ áp lực cạnh tranh ở phân khúc cao cấp

Sự thay đổi về mặt chiến lược phần cứng diễn ra trong bối cảnh các thế hệ gần đây như Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra chỉ mang lại những cải tiến khiêm tốn về camera, tập trung chủ yếu vào khả năng đo sáng trên bản Ultra trong khi phần cứng gần như giữ nguyên. Mặc dù chất lượng hình ảnh vẫn duy trì ở nhóm hàng đầu, khoảng cách giữa các thế hệ flagship cũ và mới không còn đủ lớn để tạo sự khác biệt rõ rệt.

Chính vì vậy, việc nâng cấp toàn diện từ phần cứng cảm biến Sony đến việc tinh gọn hệ thống ống kính được kỳ vọng sẽ giúp dòng Galaxy S27 tạo ra bước tiến vượt bậc, tăng cường khả năng cạnh tranh trong phân khúc điện thoại cao cấp đầy khốc liệt.