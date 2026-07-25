Samsung Galaxy S27 Series tái cấu trúc cụm camera và bước ngoặt hợp tác cùng Sony Dòng Galaxy S27 dự kiến trang bị cảm biến Sony 50MP, nâng cấp camera trước 16MP và tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro thế hệ mới.

Thế hệ flagship tiếp theo của Samsung, dòng Galaxy S27 Series, đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ với những điều chỉnh chiến lược về cả phần cứng lẫn hệ thống máy ảnh. Theo báo cáo mới nhất từ Galaxy Club, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến thực hiện đợt nâng cấp camera quy mô nhất kể từ thời Galaxy S22, nổi bật là bước chuyển dịch sang sử dụng cảm biến từ Sony.

Bước ngoặt thay đổi cảm biến chính trên Galaxy S27 và S27 Plus

Thay vì tiếp tục sử dụng hoàn toàn cảm biến tự phát triển, Samsung được cho là sẽ trang bị cảm biến chính 50MP do Sony sản xuất cho hai phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus. Việc đưa cảm biến của đối thủ vào vị trí ống kính chủ lực trên các dòng máy bán chạy được đánh giá là một bước đi đầy bất ngờ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hai tập đoàn này hợp tác. Từ thế hệ Galaxy S23, Samsung đã sử dụng cảm biến Sony IMX564 12MP cho ống kính góc siêu rộng. Tuy nhiên, việc mở rộng linh kiện Sony sang camera chính cho thấy định hướng ưu tiên chất lượng hình ảnh của hãng.

Ảnh minh họa.

Tái cấu trúc cụm camera và cải tiến ống kính selfie

Bên cạnh dòng tiêu chuẩn, các phiên bản cao cấp hơn như Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra cũng đón nhận những thay đổi quan trọng. Cả hai model này dự kiến nâng cấp lên cảm biến trước 16MP, đánh dấu đợt cải tiến camera selfie đầu tiên của dòng Galaxy S sau nhiều năm không thay đổi thông số.

Đối với phiên bản flagship Galaxy S27 Ultra, Samsung nhiều khả năng vẫn duy trì cảm biến chính độ phân giải 200MP nhưng sẽ tinh giảm số lượng ống kính từ 4 xuống còn 3 camera phía sau để tối ưu hóa thiết kế phần cứng.

Công nghệ bảo mật phần cứng và hiệu năng vi xử lý

Không chỉ dừng lại ở hệ thống máy ảnh, toàn bộ các model thuộc dòng Galaxy S27 Series dự kiến sẽ được trang bị tính năng Màn hình Bảo mật (Privacy Display), giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ cấp độ phần cứng.

Về cấu hình vi xử lý, phiên bản S27 Ultra cùng các biến thể tại thị trường Mỹ sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Trong khi đó, các thị trường còn lại sẽ trang bị chip Exynos 2700 do Samsung tự phát triển với kỳ vọng mang lại hiệu năng cải tiến vượt trội.