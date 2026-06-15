Samsung Galaxy S27 Ultra: 4 ưu điểm vượt trội từ thiết kế cụm 3 camera ngang mới Samsung Galaxy S27 Ultra dự kiến loại bỏ ống kính tele 3x lỗi thời để chuyển sang thiết kế camera ngang, giúp tăng dung lượng pin và hỗ trợ sạc từ tính Qi2.

Samsung Galaxy S27 Ultra đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ với những rò rỉ về sự thay đổi mang tính đột phá trong thiết kế. Thay vì duy trì cấu trúc camera xếp dọc quen thuộc, thế hệ flagship năm 2027 của Samsung được cho là sẽ chuyển sang cụm 3 camera nằm ngang, đồng thời loại bỏ ống kính tele 3x vốn đã không còn phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại.

Sự biến mất của ống kính tele 3x và chiến lược mới từ Samsung

Dù còn cách thời điểm ra mắt dự kiến khoảng hơn một năm, nhưng các nguồn tin từ chuỗi cung ứng Hàn Quốc cho biết Samsung đang cân nhắc loại bỏ hoàn toàn cảm biến tele 10MP (zoom 3x) trên Galaxy S27 Ultra. Đây là trang bị thường xuyên nhận về những phản hồi không mấy tích cực do kích thước cảm biến nhỏ và chất lượng hình ảnh đã lỗi thời so với các đối thủ cùng phân khúc.

Samsung Galaxy S27 Ultra lộ diện thiết kế cụm 3 camera ngang mới

Thay vì nâng cấp lên một ống kính 3x mới, Samsung dường như sẽ tập trung tối ưu hóa camera chính 200MP và ống kính tiềm vọng 5x. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này có thể xuất hiện thêm biến thể Galaxy S27 Pro – một phiên bản Ultra rút gọn không đi kèm bút S Pen, nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng cao cấp.

4 lợi thế cốt lõi từ thiết kế cụm camera nằm ngang

Việc chuyển sang thiết kế "thanh camera ngang" không đơn thuần là sự thay đổi về thẩm mỹ mà còn mang lại những nâng cấp kỹ thuật quan trọng cho Galaxy S27 Ultra.

1. Chất lượng Zoom 3x được tối ưu hóa

Nhiều chuyên gia dự đoán Samsung sẽ sử dụng công nghệ gộp ảnh (fusion technology) giữa camera chính và camera zoom 5x để tái tạo mức zoom 3x. Phương pháp này hứa hẹn mang lại độ chi tiết và dải tương phản động tốt hơn so với việc sử dụng một ống kính 3x chuyên dụng nhưng cảm biến yếu.

Samsung Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ loại bỏ ống kính camera zoom 3x

2. Giải phóng không gian cho viên pin lớn hơn

Việc loại bỏ một ống kính và sắp xếp lại các linh kiện theo chiều ngang giúp tiết kiệm đáng kể không gian bên trong máy. Điều này cho phép Samsung trang bị viên pin có dung lượng lớn hơn mức 5,000 mAh – con số vốn đã dậm chân tại chỗ trên các dòng Ultra suốt nhiều năm qua.

3. Hỗ trợ chuẩn sạc từ tính Qi2

Thiết kế camera ngang tạo ra khoảng trống lý tưởng ở vị trí trung tâm mặt lưng. Đây là yếu tố then chốt để Samsung tích hợp vòng nam châm hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2, mang lại trải nghiệm tương tự MagSafe của Apple, giúp việc kết nối phụ kiện và sạc từ tính trở nên ổn định, chính xác hơn.

Galaxy S27 Ultra cuối cùng cũng sẽ có đủ không gian để hỗ trợ chuẩn Qi2

4. Thiết kế cân bằng, chống bấp bênh

Cụm camera nằm ngang trải dài theo chiều rộng của máy sẽ giúp thiết bị đứng vững hơn khi đặt trên mặt phẳng. Người dùng sẽ không còn gặp tình trạng máy bị bập bênh (cập kênh) khi thao tác viết hoặc vẽ bằng bút S Pen trên mặt bàn, một điểm yếu cố hữu của thiết kế camera đặt lệch một bên.

So sánh thông số dự kiến giữa các thế hệ

Đặc điểm Galaxy S26 Ultra (Dự kiến) Galaxy S27 Ultra (Tin đồn) Hệ thống camera sau 4 ống kính (Xếp dọc) 3 ống kính (Thanh ngang) Ống kính Tele 3x Có (10MP) Loại bỏ Chuẩn sạc không dây Qi truyền thống Hỗ trợ Qi2 (Từ tính) Cảm biến chính 200MP 200MP (Nâng cấp cảm biến mới)

Nhìn chung, việc loại bỏ ống kính tele 3x để đổi lấy không gian cho pin và công nghệ sạc mới được đánh giá là bước đi thực dụng của Samsung. Dù thiết kế camera ngang có thể gây lạ lẫm ban đầu, nhưng những giá trị về hiệu suất và tiện ích mà nó mang lại sẽ là yếu tố giúp Galaxy S27 Ultra duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường smartphone flagship.