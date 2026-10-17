Samsung Galaxy S27 Ultra lộ diện thiết kế: Thân máy mỏng 7.97mm và viền màn hình siêu mỏng Các thông tin rò rỉ hé lộ mẫu flagship Galaxy S27 Ultra sở hữu thân máy 7.97mm, viền màn hình chỉ 1.21mm cùng tấm nền OLED M16 và viên pin nâng cấp 5.700mAh.

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S27 Ultra của Samsung tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các thông số kỹ thuật chi tiết về thiết kế, kích thước mô-đun camera và tấm nền hiển thị vừa được chia sẻ từ các nguồn tin rò rỉ công nghệ.

Thiết kế camera sau của Galaxy S26 Ultra

Tối ưu thân máy và bài toán xử lý độ lồi camera

Theo dữ liệu từ các chuyên gia rò rỉ @OnLeaks và IceUniverse, Samsung đang định hình lại cấu trúc khung máy trên Galaxy S27 Ultra với xu hướng tinh giản độ dày. Khung thân chính của thiết bị được cho là chỉ dày khoảng 7.97mm ở các vị trí không tính cụm cảm biến sau.

Tuy nhiên, nhằm tích hợp các phần cứng quang học cao cấp, cụm camera sau có độ lồi từ 4.64mm đến 4.69mm tùy theo các phép đo thử nghiệm. Khi tính tổng thể cả phần lồi ống kính, thiết bị sẽ đạt độ dày khoảng 12.61mm. Sự đánh đổi này giúp duy trì cảm giác cầm nắm thoải mái ở các cạnh viền mà vẫn đảm bảo không gian chứa hệ thống cảm biến quang học kích thước lớn.

Mẫy máy kế nhiệm Galaxy S26 Ultra sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế

Công nghệ tấm nền OLED M16 và viền màn hình thu hẹp

Mặt trước của máy ghi nhận bước tiến rõ rệt về kỹ thuật gia công màn hình. Kích thước viền bezel dự kiến giảm xuống khoảng 1.21mm đến 1.28mm, mỏng hơn thông số 1.32mm từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra. Việc thu hẹp đáng kể phần viền đen quanh màn hình giúp tăng tỷ lệ diện tích hiển thị thực tế, mang lại trải nghiệm thị giác tràn viền tốt hơn.

Galaxy S27 Ultra sẽ có viền màn hình mỏng hơn

Về chất lượng hiển thị, phiên bản Ultra được dự đoán sẽ chuyển sang sử dụng tấm nền vật liệu OLED M16 tiên tiến nhất. Trong khi đó, các biến thể tiêu chuẩn gồm Galaxy S27 và S27 Plus có thể được trang bị tấm nền OLED thế hệ M14+ cải tiến nhằm cân đối chi phí sản xuất.

Cấu hình phần cứng và nâng cấp thời lượng pin

Hệ thống camera trước trên dòng sản phẩm mới cũng có sự phân hóa rõ ràng. Phiên bản Galaxy S27 Ultra và phiên bản Pro dự kiến sở hữu camera selfie 16MP hoàn toàn mới với cấu trúc cảm biến hình vuông, hỗ trợ chụp linh hoạt ở nhiều tỉ lệ khung hình. Hai phiên bản tiêu chuẩn có thể tiếp tục duy trì cảm biến 12MP tương tự như thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo được nhiều người mong đợi

Bên cạnh đó, dung lượng pin trên Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng nâng cấp lên mức 5.700mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 60W và hệ thống tản nhiệt được cải tiến nhằm quản lý nhiệt độ hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng cường độ cao.

Thông số dự kiến Galaxy S27 Ultra Galaxy S26 Ultra Độ mỏng thân máy (không camera) Khoảng 7.97mm Thế hệ trước dày hơn Độ dày tổng thể (tính cả camera) Khoảng 12.61mm - Độ mỏng viền màn hình 1.21mm - 1.28mm 1.32mm Vật liệu tấm nền OLED M16 OLED thế hệ cũ Camera trước 16MP (cảm biến vuông) 12MP Dung lượng pin & Sạc 5.700mAh, sạc nhanh 60W -

Những thông số kỹ thuật trên hiện dừng lại ở mức độ rò rỉ từ các chuỗi cung ứng. Mọi thông tin chi tiết và chính xác nhất sẽ được công bố khi Samsung chính thức giới thiệu dòng sản phẩm này vào đầu năm sau.