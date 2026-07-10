Samsung Galaxy S27 Ultra lộ khả năng chiến game PC đỉnh cao nhờ Snapdragon và DirectX 12 Flagship Galaxy S27 Ultra dự kiến sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cùng RAM 16GB, hỗ trợ DirectX 12 để vận hành trực tiếp các tựa game PC mượt mà.

Trải nghiệm mượt mà các siêu phẩm game PC chuẩn AAA ngay trên điện thoại thông minh đang dần trở thành hiện thực. Nhiều báo cáo công nghệ mới nhất cho thấy Samsung đang chuẩn bị kế hoạch đưa các trò chơi máy tính lên thiết bị di động thông qua mẫu flagship Galaxy S27 Ultra, mở ra bước ngoặt lớn cho toàn bộ thị trường giải trí di động.

Samsung Galaxy S27 Ultra (bản dựng).

Bước ngoặt từ giải pháp phần mềm và hỗ trợ DirectX 12

Theo thông tin rò rỉ từ chuyên trang Geekerwan do SamMobile dẫn lại, Qualcomm đang phát triển bộ trình điều khiển (driver) GPU chính thức, tối ưu riêng để chạy các tựa game máy tính đã qua biên dịch trực tiếp trên hệ điều hành Android. Đáng chú ý, hãng bán dẫn hàng đầu này còn đầu tư nghiên cứu khả năng hỗ trợ chuẩn đồ họa DirectX 12 cho kiến trúc GPU Adreno thế hệ mới.

Nâng cấp phần mềm này là chìa khóa then chốt giải quyết rào cản tương thích bấy lâu nay. Thay vì người dùng phải trông cậy vào các phần mềm giả lập bên thứ ba kém ổn định, giải pháp đồng bộ từ nhà sản xuất vi xử lý mang lại môi trường vận hành tối ưu và tương thích sâu với phần cứng.

Để kiểm chứng tính khả thi, Geekerwan đã tiến hành thử nghiệm thực tế trên thiết bị tham chiếu chạy vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Các tựa game đòi hỏi cấu hình cực cao như Cyberpunk 2077 hay Black Myth: Wukong đều được khởi chạy thành công ở chế độ DirectX 12, chứng minh năng lực đồ họa vượt bậc của kiến trúc mới.

Sức mạnh phần cứng từ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và RAM LPDDR6

Cùng với tối ưu phần mềm, Samsung dự kiến trang bị cấu hình hàng đầu cho dòng máy cao cấp. Thiết bị được định hướng sở hữu bộ nhớ RAM LPDDR6 dung lượng lên đến 16GB, kết hợp sức mạnh từ chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cấu hình này đang được cân nhắc triển khai trên dòng Galaxy S27 Pro và phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra tại một số thị trường trọng điểm.

Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đến từ Qualcomm.

Sự kết hợp giữa vi xử lý đồ họa mạnh mẽ và dung lượng RAM tốc độ cao tạo nền tảng vững chắc để thiết bị xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ của game PC.

Thành phần Thông số kỹ thuật dự kiến Vai trò trong xử lý game PC Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Tính toán logic, dựng hình và hỗ trợ tập lệnh DirectX 12 Đồ họa (GPU) Adreno thế hệ mới Tương thích driver biên dịch game PC trực tiếp trên Android Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR6 Đảm bảo băng thông tải dữ liệu màn chơi và tài nguyên đồ họa

Thách thức thực tế về hiệu năng và mức tiêu thụ điện

Dù các thử nghiệm ban đầu cho kết quả tích cực, giới công nghệ vẫn giữ góc nhìn thận trọng. Các thông số chi tiết liên quan đến tốc độ khung hình (FPS) ổn định, lượng điện năng tiêu thụ và nhiệt độ khi vận hành thời gian dài vẫn chưa được công bố cụ thể.

Bản trình diễn hiện tại đóng vai trò xác thực tính khả thi về mặt kỹ thuật hơn là một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh. Để biến Galaxy S27 Ultra thành cỗ máy chơi game PC thực thụ thay thế máy chơi game cầm tay hay console, nhà sản xuất vẫn cần giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt và tối ưu thời lượng pin.