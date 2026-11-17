Samsung Galaxy sắp có tính năng kiểm tra thiết bị người gọi, dùng RCS cảnh báo kẻ giả danh Theo mã nguồn rò rỉ, Kiểm tra thiết bị người gọi chỉ tốn tối đa 48 byte dữ liệu, hoạt động với số trong danh bạ và dự kiến xuất hiện trên One UI 9.5.

Samsung Galaxy đang phát triển tính năng “Kiểm tra thiết bị người gọi” (Caller device check) để phát hiện các cuộc gọi giả danh người thân. Công cụ này tích hợp trong ứng dụng Điện thoại và dùng giao thức nhắn tin RCS để xác minh cuộc gọi đến có thực sự xuất phát từ thiết bị của người quen hay không.

Tính năng mới chỉ được phát hiện qua mã nguồn thử nghiệm. Các chi tiết vẫn cần Samsung xác nhận chính thức.

Cách Samsung dùng tin nhắn RCS để vạch mặt ID người gọi giả mạo

Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Một trong số đó là dùng phần mềm giả mạo ID người gọi để hiển thị đúng tên và số của người thân trong danh bạ. Tính năng mới của Samsung nhắm vào đúng tình huống này.

Màn hình cuộc gọi trên điện thoại Samsung Galaxy

Cụ thể, khi có cuộc gọi đến từ số đã lưu, điện thoại sẽ gửi một tin nhắn ẩn qua RCS để đối chiếu. Nếu thiết bị đầu bên kia không khớp, một cảnh báo nguy hiểm sẽ lập tức hiện trên màn hình.

Theo mã nguồn rò rỉ, quá trình kiểm tra tiêu tốn tối đa 48 byte dữ liệu mạng. Đây là mức rất nhỏ so với dung lượng của một cuộc gọi thông thường.

Quyền riêng tư: dữ liệu được xử lý ngay trên máy

Dù cần kết nối mạng để xác thực, tính năng này được thiết kế ưu tiên bảo mật. Toàn bộ quá trình đối chiếu danh bạ chỉ diễn ra cục bộ trên thiết bị của người dùng.

One UI 9.5 sẽ giúp bảo mật dữ liệu người dùng tốt hơn

Thông tin liên lạc và nội dung cuộc gọi hoàn toàn không bị gửi đến máy chủ của Samsung. Điều này giúp giảm lo ngại về việc dữ liệu cá nhân bị thu thập.

Những giới hạn cần lưu ý

Dựa trên dữ liệu được trích xuất, công cụ có một số đặc điểm hoạt động cụ thể như sau:

Tiêu chí Đặc điểm Phạm vi nhận diện Chỉ hoạt động với các số điện thoại đã lưu trong danh bạ Yêu cầu kết nối Cần có internet để đối chiếu qua giao thức RCS Dữ liệu tiêu tốn Tối đa 48 byte mỗi lần kiểm tra Xử lý số lạ Không hỗ trợ xác minh, người dùng vẫn dựa vào hệ thống phát hiện thư rác tiêu chuẩn

Như vậy, công cụ chỉ bảo vệ trước trường hợp kẻ gian đóng giả người đã có trong danh bạ. Với số lạ, người dùng vẫn phải tự cảnh giác.

Khi nào tính năng đến tay người dùng Galaxy?

Cơ chế bảo mật này từng xuất hiện trên dòng Google Pixel hồi đầu năm nay và đang được tùy biến cho Samsung Galaxy. Các chuyên gia dự đoán công cụ sẽ ra mắt chính thức cùng bản cập nhật One UI 9.5.

Menu cài đặt Galaxy AI trên điện thoại Samsung

Nếu theo lộ trình thường niên, phiên bản phần mềm này có thể xuất hiện cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm 2027. Bên cạnh đó, ứng dụng Điện thoại trên bản cập nhật này cũng được kỳ vọng có giao diện tìm kiếm hoàn toàn mới.

Việc bổ sung lớp bảo vệ bằng RCS cho thấy nỗ lực của hãng trong việc ngăn chặn rủi ro lừa đảo qua mạng viễn thông. Tuy nhiên, thông tin trên dựa trên mã nguồn thử nghiệm do SammyGuru và Android Authority đề cập, nên chi tiết cuối cùng còn phụ thuộc vào công bố của Samsung.