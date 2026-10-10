Samsung Galaxy Studio: Chiến lược trở lại phân khúc tai nghe chụp tai sau hơn một thập kỷ Sau hơn 10 năm vắng bóng kể từ dòng Level Over, Samsung rò rỉ kế hoạch ra mắt Galaxy Studio nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng tai nghe từ Apple và Sony.

Phân khúc tai nghe chụp tai không dây (over-ear) cao cấp sắp đón nhận sự cạnh tranh trực tiếp từ Samsung sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Các báo cáo rò rỉ kỹ thuật mới nhất tiết lộ tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đang phát triển một thiết bị âm thanh cao cấp với tên gọi dự kiến là Galaxy Studio. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm khỏa lấp khoảng trống phần cứng trong hệ sinh thái của hãng trước sức ép từ Apple và Sony.

Manh mối phần mềm và bước chuẩn bị kỹ thuật từ Samsung

Thông tin về việc phát triển thiết bị over-ear xuất hiện lần đầu qua các phát hiện mã nguồn nội bộ từ tháng 8 năm 2026. Các kỹ sư dịch ngược phần mềm đã tìm thấy những đoạn mã tham chiếu đến thiết bị âm thanh mới mang tên mã Galaxy H1, đi kèm các tệp đồ họa mô phỏng thiết kế chụp tai hoàn chỉnh ẩn sâu bên trong ứng dụng đồng hành của Samsung.

Tai nghe over-ear đầu tiên của Samsung sẽ có tên là Galaxy Studio?

Đến ngày 8/10, nguồn tin từ tài khoản @evowizz trên mạng xã hội X xác nhận tên thương mại của dự án là Galaxy Studio. Đáng chú ý, tài khoản này từng cung cấp thông tin chính xác về mẫu tai nghe dạng kẹp (clip-on) Galaxy Buds On trước khi được Samsung công bố thương mại. Điều này củng cố mức độ tin cậy của thông tin rò rỉ về sự hiện diện của Galaxy Studio.

Tái cơ cấu dải sản phẩm âm thanh sau 10 năm gián đoạn

Lần gần nhất Samsung trực tiếp hiện diện ở phân khúc tai nghe chụp tai phổ thông là năm 2015 với hai mẫu Level Over và Level On. Kể từ đó, thương hiệu đã chuyển dịch toàn bộ nguồn lực sang dòng Galaxy Buds nhằm đón đầu làn sóng tai nghe nhét tai hoàn toàn không dây (true wireless) và tai nghe dạng mở (open-ear).

Tai nghe mới mới có thiết kế chụp tai độc đáo

Việc định danh sản phẩm với hậu tố "Studio" cho thấy định hướng phân cấp rõ rệt. Khác với thiết kế cơ động, nhỏ gọn của Galaxy Buds, Galaxy Studio tập trung vào chất lượng tái tạo âm thanh trung thực, buồng âm kích thước lớn và hiệu năng xử lý chống ồn chủ động (ANC) vượt trội. Đây là cấu hình bắt buộc nếu thiết bị muốn cạnh tranh với các đối thủ đầu bảng hiện nay.

Dòng sản phẩm Dạng thiết kế Thời điểm ra mắt Đối tượng mục tiêu Samsung Level Over / Level On Over-ear (Chụp tai) Năm 2015 Thị trường âm thanh cao cấp giai đoạn đầu Samsung Galaxy Buds Series In-ear / Open-ear 2019 - Hiện tại Người dùng di động, yêu cầu nhỏ gọn tiện lợi Samsung Galaxy Studio (Dự kiến) Over-ear không dây Đầu năm 2027 Người nghe chuyên sâu, cạnh tranh phân khúc flagship

Vị thế cạnh tranh và kỳ vọng tích hợp hệ sinh thái

Thị trường tai nghe chụp tai cao cấp hiện do các đại diện như Sony WH-1000XM series, Bose QuietComfort và Apple AirPods Max chi phối. Lợi thế lớn nhất của Samsung khi gia nhập thị trường này chính là tính đồng bộ trong hệ sinh thái Galaxy.

Galaxy Buds Studio sẽ sớm ra mắt

Dù thông số chi tiết về kích thước màng loa, dung lượng pin hay công nghệ chống ồn chưa được công bố, Galaxy Studio được kỳ vọng hỗ trợ chuyển đổi nguồn phát tức thì, kết nối đa điểm mượt mà và tối ưu hóa âm thanh cá nhân hóa theo thời gian thực khi kết hợp cùng điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy.

Các nguồn tin chuỗi cung ứng dự đoán Galaxy Studio có thể được trình làng chính thức vào đầu năm 2027, song hành cùng sự kiện ra mắt thế hệ điện thoại Galaxy S27 series. Sự bổ sung này sẽ hoàn thiện phổ sản phẩm âm thanh cá nhân của Samsung, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc trong thời gian dài với độ thoải mái cơ học cao hơn các dòng in-ear thông thường.